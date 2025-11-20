El chorro polar adelanta planes antinevadas, dispara la revisión de calderas y llena talleres

Álava se prepara para la primera nevada de la temporada a un mes de que empiece el invierno, algo que no ocurría en otoño desde ... hace cuatro años. Euskalmet ha activado el aviso amarillo para hoy y mañana mientras que la Aemet empeora el pronóstico de cara a mañana y eleva a naranja el nivel de alerta. Ese día la cota de nieve podría bajar hasta los 400 metros y en Vitoria se espera que caigan los primeros copos aunque es difícil que llegue a cuajar ya que habrá también lluvia abundante. «No es anormal que nieve en noviembre pero tampoco ha sido la tónica en los últimos años», sostiene Santiago Gaztelumendi, director de Estrategia y Coordinación de Euskalmet, que aclara que este chorro polar será un «episodio aislado» ya que el domingo volverán a subir las temperaturas.

Tras un arranque de otoño suave el frío ha llegado casi de un día para otro (en Iturrieta se alcanzaron la madrugada pasada los 3,9 grados bajo cero), lo que ha provocado un aluvión de llamadas para revisar las calderas o cambiar las ruedas de los coches. Las instituciones han adelantado los planes antinevadas y el comercio local confía en que las previsiones sean un impulso para la venta de ropa y calzado de abrigo. Mientras, las farmacias llevan un par de semanas dispensando a gran ritmo antigripales y soluciones para los catarros aunque la incidencia de la gripe sigue siendo menor que en el conjunto de Euskadi.

Planes antinevadas Gobierno vasco, Diputación y Ayuntamiento se activan

Las administraciones están preparadas ante las previsiones de nieve en la provincia. El Gobierno vasco ha activado el plan de viabilidad invernal en 'Fase de Seguimiento e Información', lo que significa que tiene preparadas 215 máquinas quitanieves, 7 grúas pesadas para la retirada de vehículos de gran tonelaje y 130 vehículos de apoyo para actuar en caso de que sea necesario. La Diputación, por su parte, ha puesto en marcha esta madrugada un operativo que arranca con 4 camiones quitanieves «e irá ampliándose progresivamente según las necesidades». En el caso del Ayuntamiento de Vitoria activará a mediodía la fase de preemergencia del Plan Municipal de Nevadas para «garantizar la seguridad de la ciudadanía y minimizar los efectos que la nieve y el hielo puedan tener en la movilidad y en el normal desarrollo de la vida urbana». Se desplegarán cuatro contenedores de sal en Mendigorritxu, Portal de Vergara, Oreitiasolo y Urartea y habrá operativos cuatro camiones quitanieve a los que se suman once tractores con cuchilla. De momento no se colocarán sacos de sal en las calles.

En la Llanada Alavesa «Tenemos preparados los tractores por si hiciera falta»

Llanada Alavesa es una de las zonas en las que se espera más nieve, desde esta misma tarde pero sobre todo en la madrugada. Mañana podrían amanecer con un manto blanco y ya están preparados para ello. «Hemos pasado de estar en manga corta a que venga la nieve, lo que nos ha llevado a activar el plan invernal antes de lo normal», traslada Raúl López de Uralde, alcalde de Agurain. «En Opakua, Arrizala, Egileor y Alangua tenemos preparadas personas con tractores por si hiciera falta. En el caso de Agurain los entornos escolares y del centro médico serán prioritarios para limpiar», añade. Algunos vecinos además tienen las palas preparadas por si fuera necesario despejar las calles. El regidor pide evitar el uso de vehículo privado si no es imprescindible y a las personas con problemas de movilidad que no se expongan.

Calderas y deshollinadores «Llaman a última hora, cuando empieza a hacer frío»

La llegada casi repentina del frío ha pillado a más de uno por sorpresa, con la calefacción que no calienta lo suficiente o la chimenea de la casa del pueblo sucia. Profesionales de ambos sectores reciben estos días un aluvión de llamadas. «Con la bajada de temperaturas la gente ha encendido las calderas y se han encontrado con problemas. Esta semana estamos teniendo muchísimas más llamadas que la anterior», confirman desde el servicio técnico de Saunier Duval en Vitoria. En el caso de Giroa Veolia, empresa dedicada al mantenimiento de calefacciones centrales, señalan que «cada año los encendidos se retrasan más porque las temperaturas cálidas se mantienen durante más tiempo».

Los deshollinadores, por su parte, no dan abasto. «La gente llama a última hora, cuando empieza a hacer frío. No tenemos capacidad de atender a todos los clientes en tan poco tiempo», lamenta Izaskun Furundarena, presidenta de la asociación española de deshollinadores, que recuerda que el mantenimiento de chimeneas debe hacerse en primavera o verano para tenerlas a punto en invierno. «No paran de llegarnos llamadas. Estamos dando citas en dos o tres semanas», aporta Carlos Hurtado, de Sutondo Deshollinadores.

Talleres de coches «Estamos ahogados, la gente apura mucho»

«Esta semana estamos ahogados porque la gente apura mucho. Cuando se avisa de que viene un temporal de nieve siempre ocurre lo mismo». Así de tajantes se expresan desde el taller mecánico Ruedas Miguel Araba. Los clientes solicitan mayoritariamente ruedas de cuatro estaciones que, pese a ser más caras, «funcionan muy bien. No necesitas usar cadenas en invierno y también te sirven en verano». En el caso del taller Team SPIRIT Motorsport están recibiendo «un goteo constante de llamadas desde el lunes», coincidiendo con el anuncio de los primeros copos. Como en el caso anterior los clientes piden sobre todo ruedas de cuatro estaciones, «aunque hay algunos que siguen haciendo el clásico cambio de ruedas de verano a las de invierno». La situación es similar en Distira Motor, ubicado en la calle José Mardones, donde también han recibido un mayor número de solicitudes desde inicios de esta semana. «La mayoría de clientes ha solicitado un cambio de ruedas viejas porque estaban ya desgastadas», puntualizan desde el taller, «aunque muchos han comprado ruedas de cuatro estaciones por primera vez». Este tipo de ruedas, que son «más caras», tienen mayor versatilidad.

Gripe y farmacias «Hay mucho catarro, mocos y tos desde hace dos semanas»

La incidencia de la gripe en Álava sigue siendo menor que en el conjunto de Euskadi y no hay previsión de abrir ningún vacunódromo como sí ocurrió en Bizkaia. Actualmente la incidencia se sitúa aquí en 140 casos por 100.000 habitantes, mientras que en el conjunto del País Vasco se eleva a 237. La cobertura de vacunación en Álava alcanza el 21,8% en la población general y se eleva al 50,4% en el caso de los mayores de 60 años. En los ambulatorios de momento no hay grandes problemas aunque desde el sindicato mayoritario de enfermería Satse advierten de que en algunos centros de salud las citas con el médico se están dando «en 5 o 6 días y no en uno como aseguró el Departamento».

Las farmacias llevan un par de semanas despachando a buen ritmo antigripales. «Hay mucho catarro, mocos y tos. Como ha hecho buen tiempo la gente todavía no ha sacado la ropa de invierno, y a esto se suman las oscilaciones de temperaturas», señala Belén Arnaiz desde la farmacia con su nombre.

Comercio local «Apenas hemos vendido abrigos ni plumíferos»

El comercio local espera la llegada del frío y la nieve como agua de mayo para animar las ventas. «Este año apenas hemos vendido abrigos ni plumíferos porque ha hecho bastante calor. Tenemos más stock que nunca en la tienda para rebajas y eso no debería ser así», lamenta Alicia Gutiérrez desde Cariella by Carmen Guinea. Los comercios locales temen, eso sí, que la clientela espere a los descuentos del 'Black Friday' para comprar, que muchos ni harán. «Hasta que no llega el frío la gente no compra botas, por lo que hasta ahora ha estado muy flojo», desliza José Luis Marijuan de Calzados Marijuan.