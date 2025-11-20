El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un operario de Ruedas Miguel Araba coloca neumáticos de invierno a un vehículo. Igor Aizpuru.

El chorro polar adelanta planes antinevadas, dispara la revisión de calderas y llena talleres

La cota de nieve podría bajar hasta los 400 metros aunque será difícil que cuaje en Vitoria porque también lloverá

Ania Ibañez, Borja Mallo, Jon Casanova y Sara López de Pariza

Jueves, 20 de noviembre 2025, 00:14

Álava se prepara para la primera nevada de la temporada a un mes de que empiece el invierno, algo que no ocurría en otoño desde ... hace cuatro años. Euskalmet ha activado el aviso amarillo para hoy y mañana mientras que la Aemet empeora el pronóstico de cara a mañana y eleva a naranja el nivel de alerta. Ese día la cota de nieve podría bajar hasta los 400 metros y en Vitoria se espera que caigan los primeros copos aunque es difícil que llegue a cuajar ya que habrá también lluvia abundante. «No es anormal que nieve en noviembre pero tampoco ha sido la tónica en los últimos años», sostiene Santiago Gaztelumendi, director de Estrategia y Coordinación de Euskalmet, que aclara que este chorro polar será un «episodio aislado» ya que el domingo volverán a subir las temperaturas.

