La alcaldesa de Vitoria cifra en 5 millones el impacto de la cumbre mundial en hoteles, bares y restaurantes

La alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, se ha mostrado esta mañana exultante a la hora de valorar la repercusión que ha tenido para la ciudad el haber sido sede estos días de la novena Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP). Según los primeros cálculos, los más de 2.000 congresistas que se han paseado por la 'green capital' se han dejado «sólo en alojamiento y manutención» unos 5 millones de euros «aunque el impacto final será mucho mayor». También ha destacado el eco que ha tenido este encuentro a nivel internacional con apariciones en prensa de decenas de países y hasta «diez millones de impresiones en las que se lee Vitoria-Gasteiz» en mensajes de una conocida red social.

La nota, ha dicho Etxebarria, ha sido de «sobresaliente» como reflejan los resultados de una encuesta entre participantes que han dado un 4,8 sobre 5 a la cita. «El esfuerzo ha sido máximo y el resultado excelente», ha agregado al tiempo que daba las gracias a todas las empresas que han trabajado para hacer realidad la cumbre. «Nos han brindado la posibilidad de mostrarnos al mundo como ciudad comprometida con la transparencia y la participación ciudadana».

Ha agradecido asimismo al presidente Pedro Sánchez que apostara por Vitoria para este encuentro que hasta la fecha sólo se había realizado en las grandes capitales de Estado. Ha habido emisarios de 75 países, de 150 administraciones locales, 382 oradores y decenas de organizaciones civiles, tal y como destacó el jueves el rey Felipe VI en la clausura de la gran cita celebrada en el Palacio de Congresos Europa.

Tras el que ha calificado como el «evento más importante y numeroso en cuanto a asistentes» de todos los que se han celebrado en la ciudad, la alcaldesa ha anunciado que el Europa se prepara para dos nuevos grandes congresos. Entre el 22 y 23 de octubre, se celebra una asamblea de la Federación Española de Municipios y Provincias para compartir experiencias relacionadas con la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible. Y en abril de 2026 acogerá el octavo congreso de la red de destinos turísticos inteligentes.