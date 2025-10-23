El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los alaveses aún deben seleccionar mejor sus basuras. Igor Martín

Álava suspende en reciclaje de envases y basura orgánica, lejos de los objetivos de 2030

El colectivo Gasteiz Zero Zabor acusa a la Diputación y al Ayuntamiento de Vitoria de «confundir» a la población con la lectura de los datos de residuos

Rosa Cancho

Rosa Cancho

Jueves, 23 de octubre 2025, 00:09

Los diferentes ayuntamientos alaveses hacen progresos en cuanto a recogida selectiva de residuos y reciclaje, pero aún están lejos en general de los objetivos de ... desarrollo sostenible para 2030. El colectivo Gasteiz Zero Zabor realizó este miércoles una lectura crítica de último inventario de residuos municipales de Álava correspondiente al pasado ejercicio y no sólo es menos triunfalista que los responsables forales y del Ayuntamiento de Vitoria encargados de la gestión de las basuras sino que les acusa de «cierta intencionalidad de confusión» a la hora de dar a conocer los resultados de las campañas. No es lo mismo recogida selectiva, dicen, que reciclaje. Y Álava no sólo se queda lejos de los retos globales marcados para 2030 sino que suspende también los de 2025.

