Álava suspende en reciclaje de envases y basura orgánica, lejos de los objetivos de 2030

Los diferentes ayuntamientos alaveses hacen progresos en cuanto a recogida selectiva de residuos y reciclaje, pero aún están lejos en general de los objetivos de ... desarrollo sostenible para 2030. El colectivo Gasteiz Zero Zabor realizó este miércoles una lectura crítica de último inventario de residuos municipales de Álava correspondiente al pasado ejercicio y no sólo es menos triunfalista que los responsables forales y del Ayuntamiento de Vitoria encargados de la gestión de las basuras sino que les acusa de «cierta intencionalidad de confusión» a la hora de dar a conocer los resultados de las campañas. No es lo mismo recogida selectiva, dicen, que reciclaje. Y Álava no sólo se queda lejos de los retos globales marcados para 2030 sino que suspende también los de 2025.

Sólo el reciclaje de vidrio y papel aprueba y con nota, ya que se reutiliza el material del 78% de las botellas y tarros que se tiran y el 74% de todo el cartón. El 39% de los envases también entra en el proceso de economía circular pero se queda lejos del 55% marcado para este 2025. O sea, suspende. Y en el caso de los biorresiduos, se reconvierte en abono el 25% de ellos, también a distancia del 55% marcado por la ley para 2025.

Objetivos 2025 Para este año la tasa de reutilización sumada a la de reciclaje debería ser del 55% de todo lo que se genera y se queda de momento en el 40%. Álava saca Notable en reciclaje de vidrio y papel y suspenden en envases y orgánica.

2030 El máximo de eliminación en vertedero debe ser del 15% y de momento se lleva hasta Gardélegui el 46%.

En cuanto al horizonte que se plantea de aquí a cinco años, el dato más preocupante afecta al vertedero de Vitoria, uno de los de mayor tamaño de España. Sólo tiene que acabar allí el 15% de la basura que generan los alaveses y a fecha de hoy acaba el 46%, de acuerdo con Gasteiz Zero Zabor.

El colectivo cree que se traslada a la ciudadanía alavesa la sensación de «estar en la buena senda cuando la realidad es que los datos indican lo contrario» y cree que se «frivoliza» cuando se sueltan afirmaciones como «somos los mejores entre los peores». Para cumplir los objetivos, dicen sus portavoces, «resulta imprescindible la implicación y corresponsabilidad de todas las personas» y apela a los políticos a aportar «soluciones a los problemas reales».

Para Zabor Zero, el mensaje que tiene que entender el ciudadano es «a mayor capacidad de recogida selectiva, mayor posibilidad de aumentar los porcentajes de reutilización y reciclaje». Las familias deben colaborar «separando correctamente las diferentes fracciones de residuos en casas y depositando los residuos en el contenedores que les corresponden».