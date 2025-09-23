El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Accidente que le costó la vida a dos jóvenes en Okondo a primeros de mes. Bomberos de Álava

Álava sufre desde 2013 su año más trágico en las carreteras con 13 muertes

Diez accidentes se produjeron en la red viaria, dos en Vitoria y otro en una área de servicio. En el fatal siniestro de Treviño del fin de semana murió otra persona

Borja Mallo

Borja Mallo

Martes, 23 de septiembre 2025, 00:22

Las carreteras alavesas están viviendo un año trágico con una sucesión de muertes en accidentes de circulación inédita desde hace más de diez años. Tras el último fallecido que se registró el pasado viernes ... , son ya trece los acumulados en lo que va de 2025. Las cifras del verano son especialmente duras, con diez decesos entre junio y septiembre, cuatro de ellos durante este último mes que ha sido trágicamente luctuoso. Y eso sin contar con la víctima mortal de este domingo por la noche en Ventas de Armentia (Treviño), cuya red viaria es competencia de Burgos pero en una zona de relación muy estrecha con Álava.

