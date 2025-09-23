Álava sufre desde 2013 su año más trágico en las carreteras con 13 muertes

Las carreteras alavesas están viviendo un año trágico con una sucesión de muertes en accidentes de circulación inédita desde hace más de diez años. Tras el último fallecido que se registró el pasado viernes ... , son ya trece los acumulados en lo que va de 2025. Las cifras del verano son especialmente duras, con diez decesos entre junio y septiembre, cuatro de ellos durante este último mes que ha sido trágicamente luctuoso. Y eso sin contar con la víctima mortal de este domingo por la noche en Ventas de Armentia (Treviño), cuya red viaria es competencia de Burgos pero en una zona de relación muy estrecha con Álava.

Estos trece fallecimientos en accidentes de tráfico sitúan el presente año como uno de los más trágicos de la época reciente. Durante los tres últimos lustros, solo en el balance de 2013 el saldo final de finados en las carreteras resultaba más desolador, con 14 casos. Desde entonces, la cifra se había contenido de manera significativa y solo en el ejercicio de 2018 (13) se había superado la decena de muertes.

Los datos 2025. En lo que va de año se han registrado 13 víctimas mortales en accidentes de tráfico en Álava.

Estadística. Diez muertes fueron en la red viaria de la Diputación, dos en Vitoria y otra en una área de servicio.

Cifra contenida 2009 fue el último año en el que se rebasó la veintena de fallecidos en sus vehículos en el territorio.

Eso sí, a pesar de que en el presente ejercicio la cifra se ha disparado de nuevo, la realidad señala que la situación es bastante mejor que a principios de siglo. En 2001, por ejemplo, se produjeron 58 muertes asociadas a accidentes de tráfico en el territorio y la cifra no bajó de la veintena, que no se ha vuelto a alcanzar, hasta 2009.

De los casos computados este año, una decena de ellos se han producido en la red viaria alavesa, mientras que otros dos fueron dentro de Vitoria. El acontecido el pasado viernes en el área de servicio de Lopidana no entra en ese registro al ser un choque fuera de la carretera.

Desde el departamento foral de Movilidad Sostenible e Infraestructuras Viarias expresan su «preocupación» por estos episodios que son «una tragedia que rompe vidas, provoca un inmenso dolor y afecta a familias y amigos». Pero trasladan un «mensaje de confianza» acerca del estado de las carreteras provinciales y señalan que una supuesta mala conservación no ha estado detrás de los sucesos con resultado de muerte que han acontecido en los cuatro últimos años.

Fuentes del departamento subrayan que «todos los estudios realizados constatan que ninguno de esos accidentes en la red foral tuvo relación con la infraestructura, sino con distracciones o excesos de velocidad». Y recalcan que anualmente se están invirtiendo «30 millones de euros» en mejorar la infraestructura con diversas actuaciones.

Según los datos que maneja la Diputación, la red alavesa presenta uno de los índices de peligrosidad y mortalidad más bajos de España en los últimos años, siendo homologables a los correspondientes a los países europeos más avanzados.

Eso sí, en el departamento hay «una especial preocupación por el exceso de velocidad en algunas vías» y, en este sentido, están trabajando con la Dirección de Tráfico del Gobierno vasco para implantar radares punitivos en zonas peligrosas.