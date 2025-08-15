Álava regresa hoy al sofoco y el riesgo de incendios se aviva por el «exceso de calor»

Álava se instalará este viernes de nuevo en un calor intenso del que no se desprenderá hasta el lunes. Tras dejar atrás dos jornadas en ... las que las protagonistas han sido la calima, el bochorno y algunas precipitaciones ocasionales (la máxima lluvia que ha caído en el territorio esta semana han sido los 3,9 litros que refrescaron Espejo el miércoles por la noche), la provincia entrará otra vez en una alerta naranja por «temperaturas altas extremas» y «persistentes».

Hoy podrían volver a alcanzarse los 38 grados de media e, incluso, tampoco se descarta que se llegue a superar la efeméride registrada en la estación de Gardea, en Llodio, este martes, cuando el mercurio se disparó hasta los 44 grados. Sin duda, «el peor día será el viernes», confirma Santiago Gaztelumendi, director de Estrategia y Coordinación de la Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet.

Por eso, el aviso que han lanzado desde el departamento de Seguridad del Gobierno vasco –principalmente para Rioja Alavesa y la Llanada, incluida Vitoria– se activará desde las doce del mediodía hasta las ocho de la tarde. Y mañana se mantendrá entre la una del mediodía y las ocho de la tarde. «Una vez finalizado este episodio, que también continuará el domingo con aviso amarillo, es probable que no volvamos a tener calor en lo que queda de agosto», prevé Gaztelumendi.

Los Bomberos de Álava practican estos días el «nomadeo» para «controlar los terrenos y anticiparse a las llamas»

Con todo, hasta que llegue ese momento, también habrá que superar noches tropicales en las que se prevén mínimas de hasta 23 grados en la capital alavesa.

Precaución

Así las cosas, ese «exceso de calor» constante obligará a los bomberos alaveses a reforzar su atención sobre los montes ya que las probabilidades de fuego son cada vez mayores. Euskalmet también ha lanzado un aviso amarillo por riesgo de incendios forestales entre el viernes y el domingo y portavoces de este cuerpo de emergencias indican que esa probabilidad «va creciendo, de alta a muy alta».

«La poca lluvia que cayó el miércoles ya se ha evaporado. En ausencia de aire fresco y agua, la situación se está complicando y no tiene pinta de mejorar», explica Javier Vergara, subinspector de los Bomberos Forales de Álava. «Nosotros estos días hacemos nomadeo con los vehículos a determinadas horas del día para poder controlar la tierra y anticiparnos a las llamas, pero la precaución por parte de la ciudadanía es fundamental. Son días de piscina, no de ir al monte», conviene.