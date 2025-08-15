El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El calor intenso se mantendrá en la provincia durante todo este puente y llegará a su fin el lunes. Igor Aizpuru

Álava regresa hoy al sofoco y el riesgo de incendios se aviva por el «exceso de calor»

Euskalmet activa de nuevo la alerta naranja por temperaturas altas extremas. En Vitoria, el mercurio se disparará hasta los 38 grados

Elena Jiménez

Elena Jiménez

Viernes, 15 de agosto 2025, 00:20

Álava se instalará este viernes de nuevo en un calor intenso del que no se desprenderá hasta el lunes. Tras dejar atrás dos jornadas en ... las que las protagonistas han sido la calima, el bochorno y algunas precipitaciones ocasionales (la máxima lluvia que ha caído en el territorio esta semana han sido los 3,9 litros que refrescaron Espejo el miércoles por la noche), la provincia entrará otra vez en una alerta naranja por «temperaturas altas extremas» y «persistentes».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «No van a parar hasta matar a mi hijo»
  2. 2

    Â«No van a parar hasta matar a mi hijoÂ»
  3. 3 El Cervantes retira la bandera española en el palacete del PNV en París
  4. 4 El Cervantes retira la bandera española en el palacete del PNV en París
  5. 5

    Ninguna empresa se interesa por el montaje del parque infantil de Navidad de Vitoria
  6. 6 Un grupo de jóvenes roban en el interior de una furgoneta aparcada en Vitoria
  7. 7

    La degustación solidaria por Gaza del cocinero alavés Edorta Lamo
  8. 8 Circula en sentido contrario por Vitoria y acaba arrestado por dar un cabezazo a un policía
  9. 9

    Vitoria sumará 15 nuevas paradas exclusivas de buses forales para no compartir marquesinas con Tuvisa
  10. 10

    Tres muertos, hidroaviones de la UE, el cura que salva su ermita... el balance de los incendios que arrasan España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Álava regresa hoy al sofoco y el riesgo de incendios se aviva por el «exceso de calor»

Álava regresa hoy al sofoco y el riesgo de incendios se aviva por el «exceso de calor»