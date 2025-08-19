El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Álava es la provincia con más suelo forestal de Euskadi, con 188.840 hectáreas Igor Martín

Álava refuerza la prevención contra incendios con 2,7 millones y 35 brigadistas

La inversión para 'apagar' en invierno los fuegos del verano ha subido ligeramente este año. En el territorio la mayoría son intencionados

José Manuel Navarro

José Manuel Navarro

Martes, 19 de agosto 2025, 01:18

182 profesionales, seis bases distribuidas a lo largo del territorio y 287.000 hectáreas entre suelo forestal y agrícolas de las que cuidar. Con estas ... cifras trabajan los bomberos alaveses para prevenir que los fuegos que estos días están asolando al resto de España lleguen al territorio. Pero dice el dicho que los incendios del verano se apagan en invierno y Álava parece haberse aplicado un poco más que otras zonas. Según los datos proporcionados por el Ejecutivo foral a este periódico, el territorio invierte este año 2,74 millones de euros en labores de prevención para evitar que Álava arda como lo están haciendo provincias como Zamora o León.

