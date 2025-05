Álava apoyará la integración de Treviño cuando lo pidan sus ayuntamientos

Álava vuelve a pedir la «integración» del enclave de Treviño. Las Juntas Generales han reclamado este miércoles que acabe con su situación «excepcional y anacrónica», ... pues sigue perteneciendo a la provincia de Burgos pese a estar en el 'corazón' del territorio alavés que, además, es quien cubre muchos de sus servicios públicos. PNV, EH Bildu, PSE y Elkarrekin han apoyado una «moción de mínimos» -como la han descrito algunos de los partidos- que «muestra su apoyo y colaboración» a las iniciativas que en los próximos años pudieran emprender los ayuntamientos de Condado de Treviño y La Puebla de Arganzón en este sentido.

El legislativo foral quiere que sean los consistorios, donde las fuerzas nacionalistas han ganado terreno en los últimos tiempos y el PNV gobierna ahora Arganzón, quienes lideren esta reivindicación histórica para poder trabajar en su incorporación en el marco del Estatuto de Gernika. En esta ocasión, además de un objetivo político, existe una cuestión práctica para sus ciudadanos. Porque desde 2017 existe un convenio entre Burgos y Álava para que la Diputación preste servicios (atención a personas con discapacidad y mayores, lucha contra la violencia de género, igualdad, atención de emergencias, transporte, viabilidad invernal…) y, aún así, las agrupaciones locales recientemente han denunciado que la mitad de los vecinos de Treviño se empadrona en Álava para recurrir a otros servicios públicos.

Una situación que la Cámara foral no quiere que se perpetúe en el tiempo. Por eso recalca que ese convenio «se concibió como un instrumento excepcinal y temporal mientras se diese el proceso de integración de Treviño en Álava, proceso que no puede demorarse 'sine die'». En otras palabras, tiene fecha de caducidad.

El PP se ha abstenido en la votación símplemente porque cree que la moción no servirá para avanzar en este asunto, aunque ellos -aseguró su secretaria general, Ana Salazar- «siempre hemos estado en la integración de Treviño en Álava». No hay que perder de vista que su partido gobierna la Junta de Castilla y León, y la Diputación Provincial de Burgos, y allí la puerta sigue cerrada. El presidente de esta última, Borja Suárez, afirmó hace varias semanas que Treviño «es tan burgalés como el resto de la provincia y en nuestra intención no está desprendernos de ninguna parte de nuestro territorio».

«Es un paso más, pero no lo es todo para garantizar los derechos de la ciudadanía», ha afirmado David Rodríguez, de Elkarrekin Podemos, quien ha reclamado que se traslade este debate a nivel nacional. De hecho, se enviará copia de esta moción al Congreso de los Diputados, el Gobierno vasco y la Junta de Castilla y León. En 2013, este asunto ya llegó a la Cámara baja en forma de iniciativa legislativa popular (ILP), pero tan sólo recibió el respaldo de 28 de 350 votos a favor (PNV, CiU y el grupo mixto en el que entonces se incluía a la izquierda abertzale).

Yolanda Urarte y David Dulanto, concejales de la Agrupación Independiente Condado de Treviño, que han seguido el debate en la sala anexa al legislativo, han destacado que se haya conseguido el «mayor consenso posible» para sacar esta moción adelante en las Juntas Generales de Álava. «Esto no puede limitarse a ser un brindis al sol. Estamos esperanzados, pero hay que trabajar mucho. Pedimos a los partidos políticos que trabajen en la integración porque tienen acceso al Congreso, que es donde se debatiría el fondo de la cuestión», han apuntado en declaraciones a EL CORREO.

Intentos

Las primeras reivindicaciones de que Treviño pase a ser Álava datan de 1880, y después hubo intentos en 1917, 1919, 1936, 1949, 1980, 1988 y 2013. «En esos casos no se respetó la voluntad de querer pertenecer a Álava, entendemos que esta situación no debe perpetuarse teniendo en cuenta la voluntad de los habitantes de Treviño», ha expuesto Iñaki Ruiz de Galarreta, portavoz del PNV. «Consideramos que los vecinos de Treviño tienen que ser legalmente alaveses, y no lo son. Eternizar la prestación de un servicio no es la vía. La vía tiene que ser la integración», ha ahondado.

«Este es un acto de declaración institucional, donde somos cuidadosos y hablamos de las iniciativas que pudieran emprender los ayuntamientos de Treviño y Arganzón. Lo hacemos porque el marco constitucional a través del Estatuto de autonomía del País Vasco articula cuál es el procedimiento para que se produzca la integración de un enclave se habla de la voluntad expresada por los ayuntamientos, refrendo mayoritario y acuerdo en las instituciones competentes», ha concretado Josu López Ubierna, del PSE.

«Es un buen acuerdo porque el 80% de la Cámara habla del respeto de la voluntad democrática de lo que digan los treviñeses. Volvemos a un camino que nos necesita a todos. Hay que seguir trabajando y dar la vuelta a esta situación allí en donde es posible (en clara referencia al Congreso). Hay que trabajar para que, de una vez por todas, sea Álava», ha zanjado Eva López de Arroyabe, de EH Bildu.

Vox ha sido la única fuerza que ha votado en contra de esta medida que ha convertido el vestíbulo de la Casa Palacio de la Provincia en un espacio para el acuerdo durante la primera hora del pleno, ya que allí se han repetido unas reuniones en las que han cogido las riendas el diputado general de Álava, Ramiro González, y la 'número dos' del Gobierno foral, Cristina González, además de López de Arroyabe y David Rodríguez.