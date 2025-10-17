El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Material requisado por la Ertzaintza en la operación de abril. E. C.

Álava pide que se prohíban los detectores de metales para frenar expolios en Iruña Veleia

La diputada Ana del Val subraya que es imposible cercar las 120 hectáreas del yacimiento, y que se colocaron cámaras ocultas para pillar en abril a dos individuos que habían hecho 400 catas ilegales

Ander Carazo

Ander Carazo

Viernes, 17 de octubre 2025, 11:55

Un niño caminaba hace meses junto a su familia por el yacimiento romano de Iruña Veleia portando un detector de metales. Un guarda de seguridad ... se acercó y les explicó que su uso en zonas arqueológicas está «totalmente prohibido» -con amenaza de multas e incluso prisión- y provocó enorme revuelo entre esa familia, pues había sido un regalo de Navidad y desconocían tal extremo. Ese es el ejemplo más claro de cómo se ha incrementado la presencia de estos artilugios en la sociedad de Álava, y que ha derivado en casos como el descubierto hace semanas por la Ertzaintza con la detención de dos individuos que habían hecho 400 catas ilegales y que habían expoliado distintos objetos metálicos.

