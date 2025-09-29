Álava invita a los jóvenes a imaginar su pueblo o ciudad más amable La nueva edición de 'Urbanizate' incorpora como novedad una categoría de vídeo que se saldará con una jornada familiar en la calle

Jon Casanova Vitoria Lunes, 29 de septiembre 2025

«Explicar en primera persona cómo los jóvenes imaginan sus pueblos y ciudades». Ese es el objetivo de 'Urbanizate', el concurso que reúne niños, niñas y jóvenes alaveses, en esta ocasión, para ilustrar a través de dibujos, relatos o vídeos, pueblos y ciudades más amables. El formato audiovisual es la novedad del certamen de esta edición con la que esperan ampliar la participación de 82 personas en el curso anterior.

«Queremos que la infancia y la juventud opinen, dibujen, cuenten y ahora también filmen cómo mejorar nuestros pueblos y barrios», ha defendido Laura Pérez Borinaga, diputada foral de responsable de área. En la misma línea, ha sostenido que «el urbanismo empieza en la acera que caminamos, en el cruce que debemos hacer seguro y en la plaza donde nos encontramos». Los concursos de relato breve y pintura se dividen en dos categorías, la primera para infantil –que recoge a niños y niñas nacidos entre 2014 y 2019– y jóvenes nacidos entre 2008 y 2013. Para la pieza audiovisual, de hasta tres minutos grabados en horizontal, existe una únicamente está disponible para los nacidos entre 2008 y 2013.

El plazo de entrega de los trabajos estará abierto hasta el 17 de octubre y se podrá presentar de manera presencial o vía online mediante correo electrónico. Todas las creaciones recibirán un regalo de participación. En el concurso de dibujo, los tres mejores calificados –de cada categoría– recibirán un kit de dibujo y pintura. En el relato breve, el ganador obtendrá un cuaderno digital Kindle Scribe y por otro lado, al segundo y tercer lugar se le entregará un kit de libros y escritura. Por último, quien haya creado el mejor vídeo podrá disfrutar de una videocámara y el resto del podio de una cámara fotográfica. Además, los dibujos ganadores serán subidos a la web de Diputación Foral de Álava y publicados en las redes sociales de la institución.

Actividades y talleres familiares

La entrega de premios tendrá lugar el 8 de noviembre, coincidiendo con el Día Mundial del Urbanismo, en una jornada participativa bajo el lema «¡A la calle con el urbanismo!». Desde las 10.00 hasta las 14.00 horas, la Plaza de la Provincia acogerá exposiciones, talleres familiares, rutas urbanas, espectáculos de danza, cuentacuentos y otras actividades abiertas a toda la ciudadanía.