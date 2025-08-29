Álava extrema la vigilancia de sus humedales tras 6 casos de gripe aviar en aves silvestres

La Diputación alavesa ha extremado la vigilancia sobre sus humedales tras el hallazgo en las últimas semanas de seis aves silvestres con síntomas de tener ... gripe aviar. Se trata de una gaviota, un ganso, dos cigüeñas, una espátula y un ánade recogidas con las debidas precauciones en Garaio, Alegría y Salburua. El primer cribado realizado por el laboratorio de Neiker ha dado positivo al virus de la influenza (gripe) H5N1 en las muestras de estos animales, aunque quedan pendientes de la confirmación oficial del Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, según han explicado portavoces del Departamento foral de Agricultura.

En estos días, se han dado avisos de más casos pero sus muestras han resultado negativas, agregan los mismos medios, que insistien de dejar claro que no existe riesgo para la población y que es un virus común en aves silvestres acuáticas. «Se ha de tener en cuenta que esta aparición de animales positivos a esta enfermedad es periódica y se repite en el tiempo y en diferentes puntos de Europa». Sin ir más lejos, Salud Pública pidió ayer a los ayuntamientos de toda Euskadi que tomaran precauciones tras haberse confirmado casos de influenza en media docena de gaviotas encontradas en la costa de Bizkaia.

En Álava, apareció hace dos semanas en Garaio una gaviota. Además un particular detectó un ganso enfermo en un jardín de Alegría que fue trasladado a Martioda por la Ertzaintza. La empresa de servicios agroforestales Euria, por su parte, ha recogido una espátula, dos cigüeñas y un ánade en Salburua.

Como hace desde años, la Diputación tiene un protocolo de actuación en estos casos. Así, se extrema la vigilancia de las láminas de agua –embases, humedales, balsas de riego o estanques– «para retirar animales enfermos y muertos en las condiciones adecuadas de bioseguridad», insisten desde la administración foral.

En este sentido, se da aviso a los gestores de los diferentes humedales –en Salburua al Ayuntamiento, por ejemplo– «para que las personas que realizan labores de vigilancia y atención de esos entornos sepan cómo actuar ante la aparición de animales enfermos o muertos». Y de manera especial se envían notificaciones a los dueños de granjas avícolas y particulares que tengan gallinas y otro tipos de aves domésticas. Deben estar protegidas por mallas pajareras o confinadas y en cualquier caso los comederos y bebederos han de estar en el interior de las instalaciones.