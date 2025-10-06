Álava exhibirá en el centro de Vitoria su músculo en la industria y las biociencias La II edición de 'Made In Araba Day' contará con una docena de empresas «referentes» de la provincia y distintas actividades

Saioa Echeazarra Lunes, 6 de octubre 2025, 12:44 | Actualizado 13:18h.

El enorme potencial de las industrias y empresas de la provincia volverá a centrar el 'Made in Araba Day'. La segunda edición de esta feria regresará al centro de Vitoria para reivindicar el valor y los productos que manufacturan firmas «referentes». Esta cita impulsada por la Diputación pondrá el foco este año específicamente en el campo de las biociencias, que cuenta con «gran proyección» y firmas que son «referentes mundiales».

Precisamente, la institución foral se ha marcado el objetivo de poner en marcha incentivos fiscales a este sector, medida anunciada recientemente por el diputado general. En los últimos años, Álava se está consolidando como un territorio «estratégico» para el desarrollo de empresas vinculadas a la biotecnología, la salud digital, la medicina personalizada, las terapias avanzadas, los dispositivos médicos, la farmacéutica o la investigación biomédica, destaca la Administración foral. Con este evento, la ciudadanía podrá «conocer más» sobre compañías del sector.

La cita central será el 18 de octubre en dos ubicaciones en pleno centro de la capital alavesa, la plaza de la Virgen Blanca y la plaza de la Provincia. En la primera de ellas se ubicará una carpa principal que contará con un amplio programa de actividades de 11.00 a 14.00 horas. Son propuestas dirigidas a todos los públicos, con especial enfoque en el familiar, como el juego de pistas que, durante toda la mañana les invitará a resolver retos relacionados con las empresas alavesas. Entre participantes se sorteará un premio especial al final de la jornada.

El público infantil podrá acercarse al mundo de la ciencia con el teatro 'Ciencia Divertida' y un taller. Además, la carpa central acogerá un diálogo entre algunas de las compañías alavesas punteras en el ámbito de la salud y las biociencias, que reflexionarán sobre cómo está creciendo este sector estratégico en la provincia.

Exposición y visitas a empresas

La programación arrancará en la jornada del 13. En esa fecha se abrirá una exposición que permanecerá toda la semana en la plaza de la Virgen Blanca mostrando datos curiosos y/o desconocidos de la industria alavesa. Mientras, a lo largo de la semana se desarrollarán otras iniciativas como visitas a empresas para estudiantes y un encuentro con ejemplos de talento internacional en Álava. En la carpa habrá asimismo una especie de escaparate donde se podrán contemplar varios productos que se producen en Álava, algunos muy conocidos y otros no tanto. Un espacio 'startup' permitirá conocer algunos de los proyectos de empresa novel más interesantes del territorio.

Tanto en la plaza de la Virgen Blanca como en la de la Provincia se ubicarán 12 puestos de otras tantas compañías alavesas en una especie de feria de empresas enfocada al público general en el que estas compañías acercarán sus productos y la forma de hacerlos. Estarán grandes como Mercedes-Benz, Michelin, Aernnova o Vidrala, también otras medianas y pequeñas como Aidtec, AJL Ophthalmic, AVS, Dorlet, Egoin, i+MED, Inconef o Udapa.

Además de la jornada central, habrá actividades durante la semana previa que comenzarán el lunes 13 de octubre con una exposición especial en la Virgen blanca con 16 paneles sobre aspectos curiosos que ponen de relieve el enorme talento del tejido productivo del territorio. Esa semana se han organizado también jornadas de puertas abiertas en algunas empresas alavesas para que el talento joven pueda conocer de primera mano sus sedes y su forma de producción. En algunos casos, las propias firmas visitarán al alumnado en sus aulas.

El jueves 16 (19.30 horas) se celebrará en un local hostelero de la capital la sesión 'A pint of talent', que consistirá en un diálogo informal con personas que han acudido desde otros países a trabajar en empresas alavesas. Todas las actividades, salvo las visitas a empresas, son abiertas al público y gratuitas.

Álava «se está consolidando como territorio clave para actividades de alto valor añadido, y queremos contarlo con un lenguaje cercano y dando voz a sus protagonistas. Al mismo tiempo buscamos despertar vocaciones, atraer y retener talento, fortalecer orgullo por lo que se fabrica y se investiga aquí, en casa», ha transmitido la diputada de Desarrollo Económico y Sostenibilidad, Saray Zarate, en la presentación del encuentro este lunes. Le han acompañado representantes de dos empresas que estarán en la cita, María Zabaleta, de Michelin; y Eva Larra, de AJL Ophthalmic.