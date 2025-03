Álava envía al Eustat los datos tributarios para fijar los precios de referencia al alquiler

La Hacienda alavesa ya ha enviado al Instituto Vasco de Estadística (Eustat) los datos para fijar precios de referencia para el alquiler en las zonas ... tensionadas. Hace meses que el consejero vasco de Vivienda, Denis Itxaso, reclamó al Fisco foral que remitiera esta información para completar los índices y así desarrollar con garantías la Ley estatal de vivienda. Una cuestión que ahora gana relevancia en el caso de Álava, pues en pocas semanas se declarará Vitoria como zona tensionada.

Hace apenas dos semanas que Elkarrekin instó a la diputada de Hacienda, Itziar Gonzalo, a que remitiera esos datos y no obtuvo una respuesta clara. Este miércoles, los morados han consensuado una moción con el PNV y PSE para que «por fin» se proceda a remitir esas referencias. «Ahora el Eustat debe dar cuenta de los resultados que se obtengan y centrarse en el objetivo pretendido», ha afirmado el jeltzale Jon Pérez, que si bien no ha aclarado qué ha cambiado en las últimas semanas para que sea posible avanzar en este sentido, pero no hay que perder de vista que hace cinco días Elkarrekin fue clave para sacar adelante la reforma fiscal.

Si bien la moción de Elkarrekin que este miércoles han aprobado las Juntas Generales insta a enviar «entre el mes de marzo y abril» los datos fiscales y de catastro «necesarios», esto ya se ha hecho. «Los precios de referencia marcan un tope basándose en el alquiler de pisos similares teniendo en cuenta las características de las viviendas y mirando si los arrendadores de pisos son grandes tenedores. Eso va a 'objetivizar' el precio de la vivienda y que el propietario no pueda poner un precio fuera de esa horquilla», explicó David Rodríguez, de Podemos, que consideró que se trata de una herramienta interesante en un momento en el que «el precio de compra se acerca al máximo histórico de la burbuja inmobiliaria y el del alquiler es escandaloso».

«Hasta ahora no existía información pública veraz sobre la situación del alquiler y este índice de referencia nos servirá para garantizar la transparencia y el conocimiento de la evolución del mercado del alquiler desde lo público, no de portales inmobiliarios que evidentemente tienen otros intereses», ha explicado Josu López Ubierna, del PSE. «Creo que es el momento de llegar a un entendimiento e intentar remar todos para hacer frente a una de las principales preocupaciones de la ciudadanía alavesa», ha respaldado Jon Pérez, del PNV, que ha aprovechado la ocasión para volver a criticar la Ley estatal de vivienda por no tener en cuenta la particularidad de las haciendas forales.

Jorge Ibarrondo, del PP, ha criticado la falta de apuesta por parte del Gobierno vasco en la construcción de viviendas de protección oficial (VPO) y sociales en los últimos años, que ha provocado que haya 10.000 demandantes más que en 2020 en Etxebidea. «Después de un año de la Ley de arrendamientos en zonas tensionadas, el alquiler en Cataluña ha caído un 26%», ha denunciado.