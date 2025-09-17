El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Ramiro González atiende las explicaciones técnicas.

Álava diseñará la movilidad del futuro en el parque de Miñano

«Este tipo de espacios de experimentación son necesarios para articular proyectos que impulsen la competitividad de nuestro tejido económico», apunta Ramiro González

Ander Carazo

Ander Carazo

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 18:55

Hace ocho años que el Mobility Lab dio sus primeros pasos. Un proyecto 'made in Álava' que inicialmente era complejo de entender, pero está dando ... resultados en el parque tecnológico de Miñano. Allí se están desarrollando iniciativas piloto dirigidas a mejorar la movilidad y la logística en el territorio para convertirse así en un polo de innovación que sirva como referencia para avanzar hacia el futuro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Le apuñalan en la oreja en Vitoria y acaba detenido por enfrentarse a los ertzainas que le ayudaron
  2. 2

    «¿Es normal que un masajista te toque los pechos y te meta los dedos en la vagina?»
  3. 3

    Le apuñalan en la oreja en Vitoria y acaba detenido por enfrentarse a los ertzainas que le ayudaron
  4. 4

    Una patrulla canina global recorre Vitoria
  5. 5 Muere a los 25 años Martina García, dirigente de Podemos Castilla-La Mancha
  6. 6

    Solo el 2,3% de los hogares de Vitoria logra el descuento por abrir el contenedor de basura orgánica
  7. 7

    Una fundación católica asume la gestión del colegio Inmaculada Concepción de Abetxuko
  8. 8

    Tu dieta es 'tóxica' para tus tripas y no te lo acabas de creer
  9. 9

    ¿Está a punto de colapsar la corriente marina de la que depende el clima en Europa?
  10. 10

    Matanza en altamar: detenidos 19 'patronos' acusados de arrojar por la borda a 50 inmigrantes en plena travesía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Álava diseñará la movilidad del futuro en el parque de Miñano

Álava diseñará la movilidad del futuro en el parque de Miñano