Álava diseñará la movilidad del futuro en el parque de Miñano

Hace ocho años que el Mobility Lab dio sus primeros pasos. Un proyecto 'made in Álava' que inicialmente era complejo de entender, pero está dando ... resultados en el parque tecnológico de Miñano. Allí se están desarrollando iniciativas piloto dirigidas a mejorar la movilidad y la logística en el territorio para convertirse así en un polo de innovación que sirva como referencia para avanzar hacia el futuro.

«Es necesario contar con este tipo de espacios de experimentación a fin de atraer y articular pilotos dirigidos a impulsar la competitividad del tejido económico en Álava», apunta el diputado general, Ramiro González.

El pabellón también servirá para testar y guardar los vehículos eléctricos implicados en diversos proyectos de movilidad sostenible que ya están desarrollándose. Ahí se encuentra una furgoneta Mercedes EQV que, de la mano de BasqueCCAM, está siendo dotada de cámaras, sensores y la tecnología necesaria para acometer un entorno de validación en el parque tecnológico asociado al desarrollo, pruebas y puesta en marcha del vehículo eléctrico, conectado y automatizado.

Asimismo, la nave cedida por la Diputación también se utilizará para desarrollar diversos proyectos del convenio de colaboración con la Universidad del País Vasco (EHU). Una de las utilidades de la nueva instalación es que se podrán testar drones y realizar vuelos interiores para demostraciones seguras sin necesidad de autorizaciones especiales de vuelos del gestor de navegación aérea de España, Enaire.