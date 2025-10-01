El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un veterinario vacuna a una oveja. Mikel Fraile

Álava detecta 48 casos de lengua azul, aunque ninguno de la variante más dañina

Se enviaron ocho muestras al laboratorio de Algete ante la sospecha de que fuesen del serotipo 3, algo que ha quedado descartado

Ander Carazo

Ander Carazo

Miércoles, 1 de octubre 2025, 00:17

La lengua azul es una enfermedad vírica propia de zonas tropicales transmitida por la picadura de mosquitos Culicoides, a los que también se les conoce ... como jejenes. A partir de 2000 comenzaron su migración hacia el sur y el centro de Europa, donde sobreviven gracias a unos inviernos que cada vez son más suaves y que en verano se multiplican atacando al ganado vacuno y ovino. En la actualidad hay cuatro serotipos en España y el tipo 3 es el más dañino, pues provoca abortos, reducción de leche y otro tipo de síntomas. En Bizkaia se han detectado tres casos en las últimas semanas -una vaca en Arcentales y dos ovejas en Atxondo-, mientras que en Álava todavía no hay constancia de que se haya propagado esa variante.

