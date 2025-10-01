Álava detecta 48 casos de lengua azul, aunque ninguno de la variante más dañina

La lengua azul es una enfermedad vírica propia de zonas tropicales transmitida por la picadura de mosquitos Culicoides, a los que también se les conoce ... como jejenes. A partir de 2000 comenzaron su migración hacia el sur y el centro de Europa, donde sobreviven gracias a unos inviernos que cada vez son más suaves y que en verano se multiplican atacando al ganado vacuno y ovino. En la actualidad hay cuatro serotipos en España y el tipo 3 es el más dañino, pues provoca abortos, reducción de leche y otro tipo de síntomas. En Bizkaia se han detectado tres casos en las últimas semanas -una vaca en Arcentales y dos ovejas en Atxondo-, mientras que en Álava todavía no hay constancia de que se haya propagado esa variante.

Según datos a los que ha tenido acceso EL CORREO, en el mes de julio se entregaron 83 muestras para su análisis en las instalaciones forales de Eskalmendi y se determinó que 48 eran positivas. Ocho se enviaron al laboratorio estatal de referencia de Algete (Madrid) para descartar que fuesen del serotipo 3. El resultado de todas fue negativo.

En una respuesta remitida esta semana al grupo juntero del PP, se especifica que ha afectado a «explotaciones de todas las comarcas del territorio histórico de manera más o menos homogénea, con la salvedad de Rioja Alavesa». Y es que en la cuadrilla vitivinícola no existe tanta ganadería como en el resto de la provincia. Esta enfermedad deja inapetentes a los animales y acaban muriendo.

El servicio de Ganadería de la Diputación adquirió en julio de 2024 vacunas frente a la lengua azul de clase 4 y 8. «Más tarde, este 2025, se procedió a la contratación del suministro de vacuna frente al serotipo 3», explica la titular del Departamento de Agricultura, Noemí Aguirre, en el texto remitido al legislativo foral. «Además, ante la previsión de un incremento de la demanda de vacunación voluntaria, se ha iniciado la tramitación de un nuevo contrato de suministro. La Diputación está asumiendo el costo de la vacuna y de su aplicación», subraya.

«Fruto del trabajo realizado por esta Diputación en pro de la vacunación ante esta enfermedad, así como del trabajo de los servicios veterinarios como de la concienciación de buena parte del sector ganadero alavés podemos afirmar que en este momento el territorio y la comunidad autónoma de Euskadi en su conjunto de la vacunación se encuentra a la cabeza en el Estado frente a los serotipos 3, 4 y 8 tanto en vacuno como en ovino», concluye el texto suscrito por Aguirre.