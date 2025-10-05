El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Quien reclame una evalución hoy no tendrá su dictamen definitivo hasta la segunda quincena de mayo. Igor Aizpuru

Álava no consigue rebajar la espera de 7 meses y medio para valorar la discapacidad

Cuando el Ministerio cambió el baremo de cálculo en 2023, este periodo se disparó y, pese a las medidas adoptadas, sigue sin reducirse

Ander Carazo

Ander Carazo

Domingo, 5 de octubre 2025, 08:11

Siete meses y medio. La Diputación de Álava no consigue rebajar el plazo medio de espera para recibir una valoración de la discapacidad. Se trata ... del tiempo que transcurre desde que alguien solicita al Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS) que evalúe su situación personal hasta que recibe el dictamen definitivo, por lo que alguien que lo reclame hoy no conseguirá una respuesta hasta la segunda quincena de mayo. Un proceso técnico y administrativo que en 2022 se resolvía en 114 días, pero que a partir de 2023 se ha dilatado como consecuencia de un cambio en los criterios fijados por parte del Ministerio de Derechos Sociales.

