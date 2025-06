Álava se asa a más de 37 grados y afronta este lunes el peor día de la primera ola de calor

Se esperaba que la primera ola de calor del verano irrumpiese este fin de semana en Álava y las previsiones se han cumplido e incluso ... superado. Hasta los 37,5 grados se ha elevado este domingo la temperatura en Zambrana, localidad que ha registrado la máxima de todo el territorio. Y cerca se han quedado en Llodio (37,4), Saratxo (37,1) y Espejo (37), mientras que en Vitoria el mercurio se ha ido hasta los 35,2 grados. De las 31 estaciones meteorológicas que Euskalmet controla en la provincia, las dos únicas cuyos termómetros no han rebasado la treintena han sido las de Herrera (29,4) y Kapildui (29,9), ambas cercanas a los 1.200 metros de altitud.

Pero si la jornada del domingo ha sido sofocante, lo peor aún está por llegar, porque la previsión señala que este lunes será el día más caluroso de esta fase de canícula y los registros aumentarán todavía más. Así, en zonas de Rioja Alavesa, como Oion, se podrían rondar los 40 grados tras una noche tropical en la que apenas ningún punto de Álava bajará de los 20.

OBSERVACIÓN Zambrana ha marcado la temperatura más alta este domingo, 37,5 grados, y solo dos estaciones se han quedado por debajo de los 30

Para sobrevivir a esta primera ola de calor del año, que se ha anticipado en el calendario, durante este último fin de semana de junio los alaveses han recurrido a todos los clásicos. Persianas cerradas a cal y canto con la excepción de unos pocos minutos para 'refrescar' las viviendas a primera hora, búsqueda de sombras por las calles, muchas gorras y botellas de agua y atención especial en el caso de los colectivos más amenazados por episodios de este tipo, como las personas mayores, las que sufren enfermedades y los más pequeños. Quienes han podido han buscado un oasis en la costa y muchos vitorianos y también visitantes de provincias limítrofes han elegido las playas de interior de Landa y Garaio para pasar el día.

Madrugadores en el pantano

El reloj no marcaba aún las diez de la mañana y encontrar un aparcamiento 'legal' en la playa de Landa era ya prácticamente imposible. «Hay que venir pronto porque se llena mucho», recomendaba Unai Fernández, un habitual de este parque cuando llega el buen tiempo y que destacóla presencia de cada vez más autocaravanas y furgonetas camperizadas. Como él, otros vitorianos eligieron el embalse para pasar el día, muchos de ellos con sus perros también necesitados de refresco. Entre ellos quien se conoce «todos los recovecos», como Ander Fernández, y quien ha descubieto este domingo este espacio natural. «Es una pasada», aseguraba Ander Garrosa.

Eso sí, si por algo llaman la atención las playas de Álava es por la presencia de visitantes de los territorios vecinos. Guipuzcoanos, vizcaínos, navarros y hasta varios franceses. Algunos han llegado a pasar el día, como Mertxe Serrano y José Jesús Castro, desde Barakaldo, y lamentaban, tras dos años sin acercarse, que «como todo lo bueno esta zona también se está masificando». Eso sí, es tan grande que, como reflejaba Igone Aranalde, de Zumárraga, «hay espacio para todos, con mucha tranquilidad y limpieza».

PREDICCIÓN El mercurio seguirá este lunes al alza y se espera que en puntos de Rioja Alavesa se quede cerca de los 40 grados

La única pega para casi todos era el «escaso espacio que hay para aparcar», como criticaba la durangarra Aloixe Azkarategi, ya que la Diputación aún no han terminado las obras para habilitar 300 nuevas plazas y con las que se espera contar este verano. Ese problema no le afectó a Ibon Rueda, de Lezo, que llevaba desde el viernes con su furgoneta y reconocía estar «de lujo». O Yanira Lekumberri, que amerizó el sábado desde Pamplona y este domingo fue una de las primeras en meterse al agua. «Hemos venido a pasar el fin de semana con la furgoneta y se agradecen los servicios porque tienes baños, duchas y puedes lavar platos y cubiertos. Estamos maravillados y el agua está a una temperatura buenísima porque a mí me cuesta y me he metido sin pensarlo».

A unos pocos kilómetros, en las playas de Garaio, todo estaba más tranquilo. «Hemos venido porque el acceso desde Bilbao es muy bueno y te quitas todo el lío de tráfico de volver de Cantabria», reflejaban Sandra Peña y Jonathan Varela. Ellos han descubierto este domingo una zona de la que los vitorianos Iñigo Vergara y Andrea Nanclares disfrutan habitualmente: «Hay tranquilidad, poca gente, sobra aparcamiento y puedes disfrutar de la naturaleza porque está todo muy cuidado. Y el agua, templada».

Sin apreturas en la piscinas

Quienes han optado por las piscinas de Vitoria se han encontrado con unas instalaciones mucho menos saturadas de lo acostumbrado hasta mediodía, aunque la afluencia ha crecido a la tarde. «A Gamarra vienen menos niños y es un espacio muy grande», remarcaban Juan Blanco, Unai Holgado y Leire Rojo, que este año han acudido a este complejo varias veces y lo ven menos concurrido. La máxima ha sido de 3.100 bañistas.

Ania Álvarez, Uxue Martínez de Ibarreta y Leire Septién han disfrutado de su primer baño del año en Mendizorroza. Y, sentadas en el borde de la piscina con los pies en el agua, algo impensable a estas alturas otros veranos por la masificación, destacaban que estaba mucho menos llena de lo normal, con un tope a media tarde de 3.000 personas que no eran ni la mitad a mediodía. «Parece un día de agosto y hay mucha menos gente de la que pensábamos. Hemos tardado en venir porque no sabíamos cómo estaba la hierba (por la huega de jardineros) y seguramente muchos se están echando para atrás por eso». Como ellas, muchos vitorianos han mitigado este domingo la ola de calor lanzándose al agua y tratarán de sobrevivir este lunes a la jornada más sofocante.