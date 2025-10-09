El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los autores del libro Antonio Rivera, Alberto García Duarte y Aitor González de Langarica. Jesús Andrade

Álava ahonda en su historia de «espíritu industrial» y ligada a la inmigración

La Diputación publica junto a investigadores locales un libro centrado en el pasado reciente del territorio e invita con su lectura a «afrontar los retos actuales»

Elena Jiménez

Elena Jiménez

Jueves, 9 de octubre 2025, 20:03

Álava mira a su pasado para entender su presente. Los pilares de la historia del territorio en el siglo pasado fueron «la industria y la ... inmigración» y hoy «vivimos en la ciudad de gran tamaño más industrial de toda España» y «aquella enorme migración de los años 60 hasta mediados de los 70 se ha vuelto a repetir de la misma manera disruptiva y explosiva», explica Antonio Rivera, catedrático de Historia Contemporánea y colaborador de EL CORREO.

