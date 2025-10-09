Álava ahonda en su historia de «espíritu industrial» y ligada a la inmigración

Álava mira a su pasado para entender su presente. Los pilares de la historia del territorio en el siglo pasado fueron «la industria y la ... inmigración» y hoy «vivimos en la ciudad de gran tamaño más industrial de toda España» y «aquella enorme migración de los años 60 hasta mediados de los 70 se ha vuelto a repetir de la misma manera disruptiva y explosiva», explica Antonio Rivera, catedrático de Historia Contemporánea y colaborador de EL CORREO.

Partiendo de esa premisa, la Diputación Foral de Álava ha publicado un libro (disponible para su compra en las librerías de la ciudad) en el que trata esas cuestiones de la mano de Rivera y de los investigadores locales Alberto García Duarte y Aitor González de Langarica. La publicación 'Industrialización e inmigración. Araba/Álava, siglos XX y XXI' –que completa una trilogía que ya se había iniciado anteriormente en Bizkaia y Gipuzkoa– pretende convertirse en una «referencia» sobre la historia reciente de la provincia.

También porque según ha subrayado este jueves en la presentación del manual el diputado general de Álava, Ramiro González, repasar ese pasado con «alma y espíritu industrial» que «cambió por completo la configuración de Vitoria» puede ayudar a reflexionar y a afrontar los retos actuales. «Si ese proceso ha sido exitoso y nos ha traído hasta donde estamos, debemos continuar en él y ser capaces de seguir ahondando en la industrialización del territorio con otro tipo de industria y con la incorporación de personas que vienen de otros lugares a trabajar», ha expresado.

Ampliar La estación de ferrocarril de Vitoria hacia 1975. Archivo Municipal de Vitoria

Una comparación similar ha empleado Rivera, que ha señalado que la «migración no es un juego de niños, es un problema, pero será menos si tenemos una sociedad que lo aborda de una manera mucho más relativa, considerando que él o ella ocupó ese papel en el tiempo anterior».

Dicho análisis, que se divide en 11 capítulos y algo más de 300 páginas, se estructura en torno a esos dos grandes procesos migratorios. El que se remonta a los años 60 vació muchas zonas rurales y, el segundo, con personas procedentes de África, América, Asia y Europa, se concentra en Vitoria.

«Será una referencia a la que acudir para tener una fotografía general de la historia de Álava» Aitor González de Langarica Autor

«La inmigración será menos problemática si se considera que él o ella ocupó antes ese lugar» Antonio Rivera Historiador

«Desmontar mantras»

De la primera parte se ha encargado el historiador y documentalista Aitor González de Langarica que reivindicó que este estudio contribuirá a rellenar «huecos» porque «si no hacemos estas investigaciones desde la propia tierra nadie las hace». En este sentido, ha recordado en base a su experiencia que «cuando lees manuales sobre el País Vasco o España Álava ni te la encuentras, cuando es un ejemplo en tantas cosas». Por eso, se ha enorgullecido de tener «esta referencia a la que acudir para buscar datos, para aprender y para buscar esa fotografía general que podrá derivar en estudios más concretos; pero esto es un primer avance», ha subrayado.

Por su parte, Alberto García Duarte, jurista e historiador, se ha encargado de analizar la evolución de la inmigración internacional en las últimas décadas, identificando tres etapas marcadas por el crecimiento económico, la crisis de 2008 y la recuperación posterior.

En este sentido, y en lo que respecta al período siguiente a la pandemia, García Duarte ha puesto el foco en que la inmigración ya no sólo viene atraída por factores económicos, si no también por contextos bélicos y humanitarios, como se pudo ver en el caso de la guerra de Ucrania y se refleja, en el libro, con «cifras y datos» que, en general, ayudan a «desmontar mantras» sobre un «proceso global difícil de frenar y que hay que abordar de la mejor forma posible».