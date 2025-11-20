Álava activará un servicio para ayudara las empresas a mantener su arraigo El diputado general muestra su «preocupación» por la «tentación» de las compañías sin relevo a venderlas a fondos de inversión

En Álava «preocupa» la pérdida de arraigo que puedan sufrir las empresas locales si finalmente caen en manos de fondos de inversión globales. Porque, si mantienen sus raíces en el territorio, aguantarán cuando lleguen las dificultades y no tendrán la tentación de deslocalizarse. Así lo transmitió este jueves el diputado general, Ramiro González, en el Foro Álava-Construyendo Futuro organizado por EL CORREO con el apoyo de Tubacex Group, donde explicó que esa amenaza afecta principalmente a la empresa auxiliar, es decir, a aquellas firmas que prestan servicios a compañías de un mayor tamaño.

Un sector sobre todo encabezado por dirigentes de segunda o tercera generación a las puertas de la jubilación y donde, en muchos casos, no cuentan con un relevo natural dentro de la empresa o de su propia familia. Y todo esto, en un momento de «reinvención» ante los cambios sociales y la necesidad de adaptarse a los nuevos tiempos y exigencias. El máximo dirigente foral alertó de que existe una «tendencia» a vender los negocios, pues muchas reciben una «oferta difícil de rechazar». Para frenar esa peligrosa tendencia, las instituciones llevan tiempo trabajando y, en ese sentido, la Diputación se dispone a abrir una oficina 'ad hoc' para mantener el arraigo del tejido económico alavés.

Este nuevo servicio se situará en el centro de emprendimiento que «en las próximas semanas» se instalará en el campus universitario, en el edificio que antes era el Archivo de la Provincia y que en parte ya ocupa Hibridalab, como se denomina al centro de innovación abierta y transferencia creativa. «Va a servir para que, cuando cualquier empresario tenga previsto vender y no haya una nueva generación que tome su relevo, vaya preparando el camino, busque inversores locales que puedan hacerse cargo de la actividad de esa empresa y les acompañen en la gestión durante el tiempo que sea necesario», detalló Ramiro González durante el coloquio-entrevista con la directora del diario en Álava, Zuriñe Ortiz de Latierro.

Y es que hay «bastantes» empresas que se encuentran en esa situación y no todas se enfrentan al mismo escenario. Algunas lo hacen por falta de un relevo natural, otras porque se enfrentan a dificultades y muchas «que, sin tener voluntad previa, alguien llama a su puerta y le presentan una oferta difícil de rechazar». «Todas estas situaciones hay que analizarlas y dar una respuesta desde lo local», insistió.

«Porque las empresas con arraigo miran a medio-largo plazo en el territorio. Las que no tienen ese arraigo lo hacen, pero sin centrarse en el territorio. Cuando vienen situaciones de dificultad, las compañías de aquí aguantan, siguen y esperan a que las cosas mejoren, y las que no lo son, pues tienen la tentación de irse», lamentó.

Problema cultural «El esfuerzo para lograr éxito en la vida era nuestra principal característica. Eso ha cambiado»

Trabajar duro «La alta conflictividad y el absentismo ponen en riesgo la actividad empresarial»

En el actual clima de incertidumbre global y con el objetivo de no perder competitividad, el diputado general apostó por aumentar la productividad con mayor innovación, más tecnología y calidad para salir al mercado. Además consideró que hay que buscar una solución frente al absentismo laboral, ya que en Álava supone el 10,54%. «Es un problema cultural. Hace unas décadas, la principal característica de la sociedad vasca y alavesa era el esfuerzo para conseguir éxito en la vida. Eso ha cambiado, y hay quien ya no cree en ello respaldada por una parte de la sociedad que no piensa en la colaboración», criticó.

¿Y cómo puede solucionarse esa situación de la que los empresarios llevan años avisando? «Hay que ser muy claros en los discursos. Un territorio que se duerme, pierde el liderazgo y si no tiene claro que para conseguir más ganancias hay que trabajar duro, pues pierde posibilidades. Es necesario disponer de buenas condiciones laborales, pero ese derecho solo se puede ejercer si la empresa funciona y sigue abierta. El exceso de conflictividad y absentismo pone en riesgo la actividad empresarial», advirtió.

En su opinión, el futuro de Álava tendrá que estar ligado a más tecnología y más automatización de los procesos. Pero la 'fotografía' actual «no es mala» por contar con el producto interior bruto (PIB) 'per cápita' y salarios más altos de España, un riesgo de pobreza y exclusión por debajo de la media europea o la fortaleza de su economía.

«Esos datos son posibles porque tenemos una gran industria y, aunque el sector se encuentre en un momento de transformación a nivel global, disponemos de sectores fuertes (el vidrio, la aeronáutica, los tubos...). Tenemos la voluntad de mirar hacia el futuro y ver qué sectores pueden crecer y adoptar las medidas necesarias para que lo hagan», afirmó el máximo dirigente foral.

Ampliar Enrique de Ybarra, presidente de El Correo. «Álava está en posición de liderazgo en la UE» El presidente de EL CORREO, Enrique de Ybarra, subrayó que Álava es una «joya». Porque, mientras Europa busca «desesperadamente» una nueva industrialización, el sector aporta el 32% de la riqueza del territorio. «Álava está en posiciones de liderazgo absoluto en la UE y ubicada entre las regiones más industrializadas de la Unión. Cuando uno tiene un tesoro tiene que protegerlo y fomentarlo. Una tarea unida al compromiso social con el entorno. La industria es fuente de riqueza y bienestar colectivo», subrayó. De Ybarra indicó que esa fortaleza económica es la «garantía» para poder seguir financiando las políticas públicas. «Hay decisiones muy importantes encima de la mesa: el futuro de la automoción, la recuperación de la comarca Ayala, los cambios a los que se asoma Aernova, la necesidad de más energía...», vaticinó. Pero más allá de centrarse en lo que van a hacer las instituciones, se planteó la necesidad de mejorar la formación, atraer y retener talento, además de reducir el absentismo laboral. «En este reto debemos implicarnos todos los actores de la sociedad alavesa», reclamó. «Desde EL CORREO reitero nuestro firme compromiso para generar informaciones que ayuden a realizar este análisis apoyándonos en la realidad de los hechos», zanjó.