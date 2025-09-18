El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Plataforma y torre de control del aeropuerto de Vitoria. Jesús Andrade

El aeropuerto de Vitoria mejorará su pista y terminal

Las actuaciones, que serán «de calado», forman parte del plan de inversiones anunciado por Aena para los aeródromos españoles hasta 2031

Saioa Echeazarra

Saioa Echeazarra

Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:54

Nuevo empujón para el aeropuerto de Vitoria. La instalación se someterá a distintas obras y actuaciones «de calado» dentro del plan de inversiones que ... contempla Aena para su red de terminales de España hasta el año 2031 en el marco del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA). En total, se prevén inyectar cerca de 13.000 millones de euros a todas las instalaciones nacionales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

