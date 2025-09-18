El aeropuerto de Vitoria mejorará su pista y terminal

Nuevo empujón para el aeropuerto de Vitoria. La instalación se someterá a distintas obras y actuaciones «de calado» dentro del plan de inversiones que ... contempla Aena para su red de terminales de España hasta el año 2031 en el marco del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA). En total, se prevén inyectar cerca de 13.000 millones de euros a todas las instalaciones nacionales.

A falta de conocer la cuantía económica concreta que el gestor aeroportuario español asignará a Foronda, sí se ha detallado un listado de intervenciones que se contemplan realizar en Vitoria. Y una de las reformas más importantes será la renovación o «recrecido» de su pista, que con 3,5 kilómetros se sitúa entre las más largas de toda la geografía nacional.

El recrecido de pista de aeropuerto es un conjunto de obras de rehabilitación para devolver la superficie de la pista a un estado óptimo, renovando el pavimento deteriorado por el uso y factores externos. Las acciones incluyen sellar grietas, rellenar huecos, eliminar depósitos de caucho y, fundamentalmente, extender una nueva capa de rodadura asfáltica para mejorar la funcionalidad y seguridad de la pista. La superficie de una pista tiene una vida útil limitada determinada por las condiciones del tráfico soportado, el mantenimiento realizado, la afección de los factores climáticos y otros factores externos. Debido al deterioro superficial de la pista, se debe rehabilitar o renovar la superficie de forma periódica, señala la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

La última vez que se acometió esta mejora en la terminal alavesa fue hace unos quince años y entonces se adjudicó por una suma de 10,6 millones de euros y un plazo de ejecución de un año. En aquel proyecto se contemplaba el saneamiento de las losas a lo largo de la pista de vuelo y en los tramos de las calles de rodaje.

Otra de las reformas clave anunciadas por Aena para la infraestructura vitoriana son las actuaciones en la plataforma y el campo de vuelo. En concreto se plantea la «adecuación de posiciones de estacionamiento en plataforma». Una mejora que va en consonancia con el principal proyecto de ampliación que se desarrolla en estos momentos en el aeropuerto de La Llanada, la construcción de un nuevo hangar de reparación de aviones por parte de DHL. Esta firma anunció una inversión de 40 millones para este proyecto que será estratégico para Foronda.

A su vez, dentro de las actuaciones en el campo de vuelo y la plataforma de Foronda, Aena incluye también reformas en pavimentos en calles de rodaje y sobreanchos, la migración a LED y torres mega en plataforma, mejoras en la red de pluviales y nuevas superficies para 'handling' (servicio de asistencia en tierra). En otro punto, el plan añade actuaciones de mejora de procesos y calidad en el área terminal, con la incorporación de un nuevo sistema de tratamiento de equipajes, así como mejoras en el sistema eléctrico y calderas y en la sala de embarque y la renovación del aislamiento en cubiertas.

El listado de reformas en Foronda se completa con una «mejora de la seguridad» y el equipamiento de seguridad, y avances en los sistemas de información y comunicaciones y elementos de campo. Se incluye además un simulador de fuego SEI para el servicio de extinción de incendios.

«Adaptarse al crecimiento»

El plan de inversiones de Aena añade también un catálogo de actuaciones englobadas en el periodo 2022-26. Se trata, entre otras, de la adecuación y remodelación zona de llegadas y salidas con la creación de espacios más amplios, un parque infantil y salas de descanso; el aumento de la luminosidad en el edificio terminal mediante la apertura de espacios que permiten la entrada de luz natural y la colocación de luminarias led junto a la renovación de imagen de la fachada exterior lado tierra de la terminal. Se trata de intervenciones ya completadas.

Todas estas actuaciones forman parte de la propuesta de inversiones de Aena para los aeropuertos españoles anunciada este jueves por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que la ha cifrado en casi 13.000 millones de euros entre 2027 y 2031. El objetivo es que estas instalaciones puedan «adaptarse al crecimiento de la demanda» y seguir su proceso de modernización.

En concreto, la inversión total ascenderá a 12.888 millones de euros, de los cuales 9.991 millones de euros corresponden a inversiones reguladas. Esta cifra global representa «la mayor inversión en la red aeroportuaria española de las últimas décadas». Así lo ha detallado el jefe del Ejecutivo en la terminal de Alicante-Elche Miguel Hernández, que ha acogido la presentación de este plan inversor, como paso previo a su incorporación en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) para dicho periodo.

Al acto también han asistido los ministros de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, además de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y el presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena.