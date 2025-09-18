El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Aena plantea alargar 'La Paloma' por ambos extremos. Manu Cecilio

El Gobierno central apuesta por el plan más ambicioso y se compromete a ampliar el aeropuerto de Loiu a partir de 2027

Aena se decanta por alargar la terminal por ambos lados para dotar de mayor superficie a los procesos de facturación y control

Andrea Cimadevilla

Andrea Cimadevilla

Jueves, 18 de septiembre 2025, 13:31

A partir de 2027 y estirando ambos extremos de la terminal. Aena, sociedad mercantil que depende del Gobierno central, ha puesto de una vez por ... todas negro sobre blanco a la futura ampliación de Loiu después de dos décadas de idas y venidas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves una inversión sin precedentes de 13.000 millones de euros para el quinquenio 2027-2031 con el fin de mejorar la capacidad, seguridad, calidad y sostenibilidad ambiental de los aeródromos españoles. Y en el plan de inversiones previsto para esos años, está la ampliación de Loiu.

