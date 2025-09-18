El Gobierno central apuesta por el plan más ambicioso y se compromete a ampliar el aeropuerto de Loiu a partir de 2027

A partir de 2027 y estirando ambos extremos de la terminal. Aena, sociedad mercantil que depende del Gobierno central, ha puesto de una vez por ... todas negro sobre blanco a la futura ampliación de Loiu después de dos décadas de idas y venidas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves una inversión sin precedentes de 13.000 millones de euros para el quinquenio 2027-2031 con el fin de mejorar la capacidad, seguridad, calidad y sostenibilidad ambiental de los aeródromos españoles. Y en el plan de inversiones previsto para esos años, está la ampliación de Loiu.

Aena no ha dado datos sobre cuánta inversión destinará a aumentar la capacidad del aeródromo. Tampoco ha adelantado la fecha en la que las máquinas comenzarán a trabajar sobre el terreno. Lo que sí ha esclarecido es el plan baraja para aumentar Loiu.

Ampliar

Las opciones que había sobre la mesa eran dos: estirar los dos extremos de La Paloma o extender el aeropuerto solo por un lado. Pues bien, Aena ha confirmado que la opción que se ejecutará será la primera, la más ambiciosa. Esto es, alargar la terminal por ambos extremos con el objetivo de maximizar el procesador central y «dotar de mayor superficie a los procesos de facturación, control de seguridad y control de fronteras». El anuncio se ha hecho efectivo en un momento en el que Loiu no para de batir récord de pasajeros. En 2024, el aeropuerto diseñado por Santiago Calatrava registró 6,77 millones de pasajeros. Nunca antes se había llegado a una cifra de tal magnitud. Y todo apunta a que 2025 será otro año histórico. El pasado julio La Paloma registró el mejor mes de su historia con casi 700.000 pasajeros.

'No' a un edificio satelital

La compañía detalla que un edificio satélite en un lado de la terminal «no tiene sentido en un aeropuerto de estas características». ¿Por qué? Por «varios motivos». Explica que sería complicado de ubicar «sin perder espacio para el resto de necesidades del campo de vuelo» e «incomodo» para el pasajero. Además subraya que «supondría un coste adicional difícil de justificar».

Al mismo tiempo, la plataforma se adecuará a la ampliación del edificio para que las puertas de embarque puedan disponer de pasarelas, aunque se descarta ampliar la pista porque «es suficiente para la operativa prevista a largo plazo».