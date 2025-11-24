La Aemet anuncia la llegada de fuertes lluvias y tormentas: estas serán las zonas afectadas Un nuevo frente dejará un tiempo desapacible este lunes y martes en Álava

Silvia Osorio Lunes, 24 de noviembre 2025, 10:49

El frío ártico ya se ha marchado pero el tiempo en Álava seguirá siendo desapacible. Tanto Aemet como Euskalmet anuncian la llegada de fuertes lluvias y viento para el lunes y el martes. Un nuevo frente que ha entrado por Galicia afectará a la provincia que encara un arranque de semana de lo más revuelto.

La rasca -más invernal que otoñal- que el viernes provocó un desplome de las temperaturas y dejó las primeras nevadas en cotas no muy elevadas ha dejado paso a máximas y mínimas más altas. Para este lunes, se prevé que no haga demasiado frío. Hasta 13 grados se pueden alcanzar, por ejemplo, en Vitoria. Las mínimas se quedan en los 5 grados. Pero la llegada de una circulación atlántica hará que el ambiente resulte desapacible. La Agencia Vasca de Meteorología pronostica lluvias ocasionales en la primera mitad del día, que se intensficarán a partir del mediodía y «por momentos serán persistentes». El cielo se mantendrá encapotado durante toda la jornada y la cota de nieve se situará en los 1200-1400 metros.

23/11 11:42 AVISOS PASADO MAÑANA | España: vientos, costeros, lluvias y nevadas. Nivel máximo de aviso: naranja.

Los vientos del suroeste soplarán intensos durante la mañana, mientras que durante la segunda mitad del día lo harán del noroeste, con golpes más intensos en la zona costera, indica el parte del organismo vasco.

Cota de nieve a mil metros

Este martes, la situación se presenta similar. Euskalmet advierte que los chaparrones serán frecuentes en la mitad norte y en ocasiones podrán venir acompañados de tormenta. A la lluvia le acompañará el viento intenso del noroeste, con unas temperaturas claramente a la baja, tanto las máximas como las mínimas. Se prevén 9 y 3, respectivamente.

La cota de nieve rondará los 1200 metros y por la tarde podría bajar a 1000 metros. Para el miércoles, aunque la información aún es prematura, también se espera una jornada gris, de nuevo con más frío que este fin de semana, elevada probabilidad de lluvia y la cota de nieve a mil metros.