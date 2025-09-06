El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La terminal ha sido reformada para que sea capaz de mover 50.000 contenedores de mercancías Jesús Andrade

Adif pospone a final de año la guerra de operadores por la Intermodal de Júndiz

Aún no están los pliegos del nuevo contrato para explotar la plataforma, clave para la autopista ferroviaria hacia Europa tras su reforma

José Manuel Navarro

José Manuel Navarro

Sábado, 6 de septiembre 2025, 00:17

Con las obras ya acabadas en la Intermodal de Júndiz, la pregunta que sobrevuela ahora sobre la terminal de mercancías de Adif es otra. ¿Quién ... se va a hacer cargo de la gestión de esta infraestructura? En la actualidad la operativa en este punto está controlada por Sibport, una sociedad que agrupa los intereses de la Autoridad Portuaria de Bilbao, Noatum –una firma logística en manos del fondo soberano de Emiratos Árabes– y la vizcaína Transitia. En teoría esa concesión terminaba este mes y eso abría el abanico a una nueva guerra entre operadores –como hace siete años– por hacerse con esta infraestructura ahora que está renovada y puede gestionar 50.000 contenedores, pero habrá que esperar.

