Adif pospone a final de año la guerra de operadores por la Intermodal de Júndiz

Con las obras ya acabadas en la Intermodal de Júndiz, la pregunta que sobrevuela ahora sobre la terminal de mercancías de Adif es otra. ¿Quién ... se va a hacer cargo de la gestión de esta infraestructura? En la actualidad la operativa en este punto está controlada por Sibport, una sociedad que agrupa los intereses de la Autoridad Portuaria de Bilbao, Noatum –una firma logística en manos del fondo soberano de Emiratos Árabes– y la vizcaína Transitia. En teoría esa concesión terminaba este mes y eso abría el abanico a una nueva guerra entre operadores –como hace siete años– por hacerse con esta infraestructura ahora que está renovada y puede gestionar 50.000 contenedores, pero habrá que esperar.

Adif se ha visto obligada a prorrogar el contrato actual con Sibport porque todavía no tiene listos los pliegos para lanzar el concurso para hacerse con la terminal. «La fecha esperada para la publicación de la licitación es el último trimestre de 2025», recalcan portavoces del administrador ferrovario a este periódico. Mientras, «Adif asegurará la continuidad del servicio en la terminal hasta que el nuevo explotador inicie la prestación del servicio». Es decir, que de momento, Sibport retiene la infraestructura alavesa, clave para el puerto de Bilbao. Pero a futuro, con la autopista ferrovaria y nuevas inversiones a la vista, la sombra de Renfe y Maersk, que ya pujaron por hacerse con esta terminal en 2018, es alargada.

190.000 contenedores

Y es que lo hecho hasta ahora en Júndiz es sólo la primera fase de un plan para invertir 100 millones en Álava vinculados a la autopista ferroviaria. Tras esta primera intervención se contempla una segunda terminal en Villodas presupuestada en 39,4 millones. Después las inversiones volverían a Júndiz y la cuarta fase remataría Villodas. Una vez esté todo listo, Álava podrá gestionar hasta diez trenes al día por su autipista y mover hasta 190.000 contenedores al año.

Ante ese potencial, el puerto ha puesto negro sobre blanco su interés por Júndiz, porque más al sur ya controlan las terminales de Pancorbo y Arasur. Hace un año, durante las jornadas de Transmodal, su director de Logística, Andima Ormaetxe, ya prometió «echar el resto» por retener esta posición. «Queremos estar e invertir en Júndiz, que será un tractor de inversiones industriales. En la nueva terminal ferroviaria, estamos dispuestos a llegar donde Álava y el Adif nos permitan», afirmó entonces.