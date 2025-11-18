Activado el aviso amarillo por nieve para este jueves en Álava La cota de nieve caerá a los 500-700 metros al final de la jornada

El crudo invierno llega esta semana a Álava, donde se podrán ver incluso los primeros copos de nieve. De hecho, Euskalmet y la Aemet han activado el aviso amarillo por nevadas para este jueves. Toca sacar gorros y bufandas y despedirse del otoño atípico que los alaveses han vivido hasta ahora.

En resumen, los próximos días se protagonizarán por frío intenso, más lluvia y los primeros copos. La Agencia Vasca de Meteorología sitúa para este jueves la cota de nieve en torno a los 800-1000 metros de madrugada, pero el pronóstico empeorará según avance el día. Al mediodía, caerá a los 600-800 metros y por la noche, a los 500-700.

Los espesores previstos rondan los 10-30 centímetros a mil metros y entre 1-6 centímetros a 600. Cabe recordar que Vitoria se sitúa a una altitud de 525 metros.

La Agencia Española de Meteorología aventura que la nieve llegará de la mano de un brusco desplome de las temperaturas; con mínimas de 0 y 2 grados negativos este jueves y viernes respectivamente. Los valores máximos, en el caso de la capital alavesa, apenas alcanzarán los 4-8 grados entre el jueves y el próximo sábado. Se trata de temperaturas «bajas» para esta época del año, «propias del invierno», apostilla la Aemet. Este cambio radical se debe a que una masa de aire de latitudes altas, «muy fría», llegará a España esta semana.