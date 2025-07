Los accidentes de tráfico son «la principal causa de muerte» en los turistas

El caso de Alex García, el vasco que el año pasado enfermó gravemente en un viaje a Tailandia y acabó siendo repatriado a España en ... un avión medicalizado del Ejército, impactó a la sociedad. Y es que su historia reflejó con dureza cómo unas vacaciones en las antípodas pueden convertirse en una auténtica pesadilla. Este ciudadano había contratado un seguro de viaje, pero solo cubría gastos médicos hasta un determinado importe, lo que obligó a su familia a emprender una campaña de captación de fondos para poder sufragar los elevados costes de su hospitalización.

Su situación recordó la importancia de contar con una cobertura suficiente para cualquier contingencia de este tipo. En este sentido, se aconseja que el seguro de viaje cuente con una cláusula de repatriación, avisan desde Sanidad Exterior. Caer enfermo no es el único peligro al que puede enfrentarse un turista en destinos internacionales. «Los accidentes de tráfico son la causa principal de muerte en los viajeros», advierte el Ministerio de Sanidad. Por ello «deben extremarse las medidas de precaución y cumplir estrictamente las normas de tráfico vigentes en cada país».

Se trata de una de las máximas que recoge la guía 'Nuestra salud también viaja', que recopila consejos y recomendaciones para las personas que vayan a emprender un viaje al exterior. Para empezar, antes de salir, hay que centrarse en los aspectos sanitarios, concretamente en las vacunas y la prevención de virus y enfermedades.

Una vez que se llega al destino, hay que prestar atención a los riesgos relacionados con alimentos y bebidas. Consumir comida contaminada supone «la causa más frecuente de enfermedad en el viajero». En concreto, «la diarrea es la enfermedad más frecuente» en turistas. Hay que «seleccionar con cuidado todo lo que se come y se bebe», subraya Sanidad. «Un buen aspecto no asegura que un alimento sea seguro». Así, el decálogo marca recomendaciones como lavarse las manos frecuentemente, beber agua embotellada o debidamente tratada o no tomar hielo que no haya sido preparado con agua segura.

Evitar los puestos callejeros

Consumir solo leche envasada, evitar comer pescado y marisco crudo, comer solo alimentos suficientemente cocinados y tener especial cuidado con las salsas son otros de los consejos. La fruta debe ser pelada personalmente y no se deben comer verduras crudas. Y es muy importante evitar la comida de los vendedores callejeros. También es imprescindible tomar precauciones con el agua potencialmente peligrosa.

La exposición al sol, el calor y la humedad o las alergias también pueden jugar malas pasadas durante unas vacaciones exóticas. Ocurre lo mismo con los insectos, potenciales transmisores de enfermedades, algo «muy frecuente» en destinos tropicales. La «primera línea de defensa» es protegerse contra las picaduras por medio de diferentes «barreras»: utilizar vestimenta de manga y pantalón largos, usar repelentes y alojarse en estancias protegidas con mosquiteras.