Un accidente obliga a cortar la N124 a la altura de Berantevilla
El incidente, entre dos coches en sentido La Rioja, ha dejado heridos
I. M.
Domingo, 10 de agosto 2025, 08:19
Un accidente grave entre dos vehículos ha obligado a cortar la carretera N124 a la altura de Berantevilla, en sentido La Rioja. El incidente, entre dos coches, ha dejado heridos y ha obligado a derivar el tráfico por otras vías alternativas. De momento, retenciones en esa dirección.
La Ertzaintza y los servicios sanitarios trabajan en la zona para poder volver a la normalidad en la zona.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.