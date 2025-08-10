Un accidente obliga a cortar la N124 a la altura de Berantevilla El incidente, entre dos coches en sentido La Rioja, ha dejado heridos

I. M. Domingo, 10 de agosto 2025, 08:19 Comenta Compartir

Un accidente grave entre dos vehículos ha obligado a cortar la carretera N124 a la altura de Berantevilla, en sentido La Rioja. El incidente, entre dos coches, ha dejado heridos y ha obligado a derivar el tráfico por otras vías alternativas. De momento, retenciones en esa dirección.

La Ertzaintza y los servicios sanitarios trabajan en la zona para poder volver a la normalidad en la zona.

Temas

Berantevilla