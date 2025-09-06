Abel Azcona abre sus obras al público en Vitoria con varias actividades El creador cierra su exposición en Montehermoso con una una visita guiada, performances y un taller

El Depósito de Aguas y la sala Jovellanos del centro cultural Montehermoso en Vitoria son el escenario de la exposición de arte contemporáneo 'Monumento a la Familia' de Abel Azcona. Antes de su clausura el 28 de septiembre y como colofón, el autor desarrollará diversas propuestas. En concreto, guiará una última visita, 'habitará' la muestra durante unos días, realizará una jornada de performances con varias acciones breve, y ofrecerá un taller intensivo gratuito para un grupo muy reducido de personas sobre la teoría y práctica de la performance.

La visita guiada tendrá lugar el próximo jueves 11 de septiembre a las 18.00 horas y no es necesario inscribirse. En la actividad Azcona explicará y comentará su obra y su historia de vida durante aproximadamente 90 minutos. El siguiente jueves, 18 de septiembre, tendrán lugar las performances en vivo. De 10.00 a 12.00 horas el creador ofrecerá una visita guiada performativa; y entre las 17.00 y las 21.00 realizará doce performance breves, algunas de ellas inéditas. La entrada será libre hasta completar el aforo de 230 personas establecido para el evento.

Además, del día 16 al 20, ambos incluidos, Azcona estará en el Depósito de Aguas durante el horario de apertura de la exposición para 'habitar' en la misma: esto significa que trabajará en la muestra, escribirá textos para su libro, visionará vídeos y materiales, hará algunas transcripciones de audios de su madre...

Selección de participantes

Para terminar, del viernes 26 al domingo 28, el protagonista ofrecerá un taller de 24 horas intensivas sobre la teoría y la práctica de la performance con el título 'Arte como autobiografía'. Este es también el nombre elegido para el método autobiográfico impartido por el artista desde hace más de doce años y respaldado por el Instituto Marina Abramović. Al taller accederán un máximo de 18 personas y para inscribirse es necesario cumplimentar un formulario que está disponible en la web del Centro Cultural Montehermoso hasta el domingo 14 de septiembre. El propio Azcona elegirá quiénes van a participar finalmente en la actividad.

«Después de veinte años de realizar piezas radicalmente biográficas y más de doce años de enseñar a través de talleres, clases y encuentros pedagógicos para artistas y personas interesadas en el arte de la performance, he logrado reunir más de cien ejercicios prácticos que desafían al estudiante para romper cualquier tipo de miedo o barrera», señala el artista. La concejala de Cultura, Sonia Díaz de Corcuera, destaca que «el abanico de actividades que se ofrece en esta recta final de la exposición es muy amplio, novedoso e interesante».