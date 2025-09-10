El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Bengoetxea posa momentos antes de la entrevista en las afueras del edificio de Vicerrectorado del campus de Gipuzkoa. Sara Santos
Joxerramon Bengoetxea | Rector de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea

«Más de 3.000 alumnos no han podido entrar en la EHU, habría que estudiar ampliar plazas»

Está «satisfecho» con el acuerdo alcanzado con Salud para añadir 32 matrículas de Medicina en euskera

Iñigo Fernández de Lucio

Iñigo Fernández de Lucio

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 00:48

Joxerramon Bengoetxea afronta su primer curso completo como rector de la UPV/EHU. Hoy tendrá lugar en Gipuzkoa el acto de inicio del año académico. ... Se fija como principal hito la elaboración de sus primeros presupuestos, con el objetivo de «cubrir las necesidades» de la comunidad.

