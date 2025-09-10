«Más de 3.000 alumnos no han podido entrar en la EHU, habría que estudiar ampliar plazas»

Joxerramon Bengoetxea afronta su primer curso completo como rector de la UPV/EHU. Hoy tendrá lugar en Gipuzkoa el acto de inicio del año académico. ... Se fija como principal hito la elaboración de sus primeros presupuestos, con el objetivo de «cubrir las necesidades» de la comunidad.

– ¿Cómo encara el curso?

– Nos hemos sabido adaptar a la marcha de la Universidad. Hemos mantenido el rumbo en algunas cosas y en otras hemos intentado aplicar el nuestro propio. Ahora tenemos la oportunidad de preparar y trabajar nuestro propio presupuesto y darle una impronta más en la línea de nuestro programa.

– ¿Le gustaría que esos presupuestos sean expansivos?

– No es crecer por crecer. Lo que queremos es asegurar que las necesidades de nuestra comunidad se atienden. Tenemos la referencia del 1% del PIB, pero no nos obsesionamos con esa cifra.

– El año pasado, la UPV/EHU tuvo un presupuesto de 530 millones. ¿Cuánto más hace falta?

– Eso lo podré concretar en noviembre. Estamos acometiendo el análisis de las necesidades.

– ¿Cómo va la renovación de las infraestructuras?

– Algunas, sobre todo en el campus de Leioa, son inminentes porque había zonas y partes de edificios que estaban en precario. En Gipuzkoa y Álava también tenemos obras previstas, pero creo que lo más importante tiene que ver con las residencias universitarias. En Gipuzkoa ya la hemos licitado.

– Han presentado el proyecto de la clínica de odontología en Bilbao. ¿Tienen previsto seguir ganando presencia en la ciudad, por ejemplo en Zorrozaurre?

– La apuesta de Bilbao por ser una ciudad del conocimiento, con un desarrollo importante en torno a Zorrozaurre, no tendría sentido sin la Universidad pública. La Euskal Herriko Unibertsitatea debe estar presente. Si no, estaría decapitado. Creo que es parte de la estrategia de Bilbao y estamos en sintonía con el equipo de la Alcaldía para que sea posible.

Temario sobre ETA «No descarto que se incluya en Selectividad, pero debe basarse en datos y no en la construcción de relatos»

– ¿No van un poco tarde? Ya hay otras universidades privadas implantadas allí.

– No creo que vayamos tarde, es cuestión de concretar cuál es la ubicación y el destino más idóneos. Ya tenemos una presencia importante en torno a Zorrozaurre con Sarriko e Ingeniería. Ahora debemos pensar en proyectos que puedan añadir valor a lo que ya tenemos.

– Han zanjado la disputa con Salud a cuenta del incremento en las plazas de Medicina en euskera. Serán 32. ¿Está satisfecho?

– Sí, satisfecho y esperanzado. Nuestra sociedad demanda profesionales que estén en condiciones de ofrecer sus servicios en los dos idiomas oficiales. Es un derecho de la ciudadanía ser atendida en el idioma de su elección, y la carencia más importante la tenemos en euskera.

– El consejero les pedía flexibilidad. Vino a decir que si un alumno estudia en euskera y en un momento dado recibe clase en castellano tampoco es tan grave. ¿Son demasiado rígidos?

– Imagínese que la Universidad no está en condiciones de ofrecer las asignaturas en castellano. ¿Qué pensaría la gente? Habría que buscar los medios para hacerlo posible. Nos comprometemos a hacer una oferta formativa en ambos idiomas. Podríamos hacerlo en inglés, ¿por qué no? Pero no es eso lo que demanda nuestra sociedad. Evidentemente hay que ser flexibles, pero siempre con el objetivo de suplir las carencias.

– En verano viajó a Boise (Idaho) para firmar un acuerdo con su Universidad y también estuvo en Hiroshima en el 80 aniversario de la bomba nuclear.

– En Japón es algo muy importante, sobre todo desde el punto de vista de la transmisión de la memoria. Tenemos ese paralelismo con Gernika. Las universidades debemos trabajar por la paz y contra la carrera armamentística y las agresiones bélicas. Por nuestra parte añadimos la condena de la agresión de Israel sobre Gaza y de Rusia sobre Ucrania. En este contexto mundial, las universidades tenemos que dar un mensaje certero y muy sólido por la paz.

– Hablando de memoria, ¿hay avances respecto a la inclusión del temario sobre ETA en la Selectividad?

– El consenso de la sociedad en torno a los elementos básicos sobre los que tiene que reposar la construcción de la memoria es fundamental. Es un tema muy complejo, lo hemos visto con las polémicas de este verano. El enfoque que tiene que aportar la Universidad y cualquier prueba de acceso tiene que estar basado mucho más en los datos y los hechos que en la construcción de relatos.

Acuerdo con Hiroshima «Las universidades debemos trabajar contra el belicismo. Gernika podría ser nuestro símbolo de estudios por la paz»

– ¿Considera que se ha intentado imponer un relato?

– No digo que se trate, pero existe el riesgo de, si se incide mucho en el relato, olvidarse de cuál es la base fáctica sobre la que tiene que construirse. Es importante que los estudiantes conozcan todas las realidades históricas.

– ¿Lo veremos a corto plazo en la Selectividad?

– No lo descarto. Dependerá de los criterios pedagógicos y de los materiales que se puedan ofrecer.

– Recibieron 20.000 solicitudes para 8.700 plazas. Hay familias que se ven obligadas a ir a universidades privadas. ¿Deben aumentar la oferta?

– La Selectividad la hacen en Euskadi unos 13.000 alumnos. Hablamos de entre 3.000 y 4.000 que no han podido entrar en la Universidad pública o han decidido no hacerlo. Habría que estudiar la posibilidad de ampliar plazas, pero debemos tener un equilibrio entre lo que podemos ofertar, la demanda estudiantil y nuestra plantilla.

– Un año más, el ranking de Shanghái sitúa a la UPV/EHU entre las 400 mejores del mundo. ¿Cómo de importante es esto para la sociedad vasca?

– Es algo de lo que la sociedad debe congratularse y servirle para seguir apoyando y financiando adecuadamente la Universidad. Cada euro que se invierte revierte por tres en el PIB. Lo que revierte de defensa no es más que la mitad. Se nos habla de llegar al 5% en defensa y sólo al 1% en la Universidad. Si fuese al revés, ¿dónde estaríamos?