1.242 vecinos de las nuevas zonas de la OTA en Vitoria piden la tarjeta de residente

La gran expansión de la OTA empieza a dejarse ver por las calles de Vitoria. El Ayuntamiento ha comenzado ya los trabajos para repintar las ... 5.000 plazas que pasarán a ser de pago el 15 de septiembre y colocar los parquímetros para abonar los tickets que permitirán dejar el coche en esos puntos sin ser multado. La ampliación, que hará que Vitoria pase de 6.000 a 11.000 puntos de estacionamiento regulado, ha provocado un aluvión de solicitudes para sacar la tarjeta de residentes y poder aparcar sin límite horario. Para disponer de esa tarjeta desde el 15 de septiembre era necesario rellenar un formulario antes del 1 de agosto.

Según los datos remitidos por el Ayuntamiento a este periódico, hasta la fecha han sido 1.242 los vecinos que han pedido que se les reconozca, previo pago del la correspondiente cuota, el derecho a aparcar en estas nuevas zonas pintadas de verde en menos de un mes. El precio anual fijado para 2025 es de 45,60 euros, aunque se cobrará únicamente la parte proporcional a partir de la entrada en vigor del sistema en cada barrio.

De ellas, la inmensa mayoría (967) han sido aceptadas ya por el Departamento de Espacio Público, pero quedan 275 que se encuentran en fase de revisión. Según concretan fuentes municipales, la mayoría de estos casos en 'stand by' se corresponden a personas que están empadronadas en un punto pero que en el registro de la DGT no han trasladado su coche a su lugar de residencia. A partir de septiembre se iniciará una revisión «caso a caso». Quienes ya han recibido el visto bueno pueden retirar sus correspondientes tarjetas. Este mes, en cualquier caso, se pueden seguir pidiendo los distintivos en la sede electrónica del Ayuntamiento y en las oficinas de atención ciudadana.

El pintado de calles y la instalación de parquímetros están divididos en dos contratos. El primero se empezó a ejecutar el lunes en la calle Valladolid de Aranbizkarra e incluye a todo este barrio más Arana, Santa Lucía y la calle Venta de la Estrella. El segundo contrato, que incluye zonas como San Martín o Aranzabal, estará formalizado «en breve» si nada se tuerce según portavoces municipales.

No habrá más 'oteros'

Lo que no contempla el Ayuntamiento por el momento es ampliar la plantilla que se encarga de revisar los aparcamientos a pesar de que las plazas van a prácticamente duplicarse. Portavoces del Consistorio descartan esta medida porque entienden que los sistemas de pago digital y la lectura de matrículas no harán necesario ampliar la dotación.

Fue en la anterior expansión de 2023 (se sumaron 3.300 plazas nuevas) cuando el Ayuntamiento incorporó un coche eléctrico equipado con cámaras para leer las matrículas de los vehículos privados aparcados en las calles y ahorrar trabajo a los 'oteros' habituales, que seguirán vigilando los aparcamientos en esta expansión de forma conjunta con el coche de control. La entrada en vigor de la OTA llegará en un 15 de septiembre que se prevé frenético en Vitoria. Ese día, de forma simultánea, también se encenderán las cámaras de la zona de bajas emisiones y se celebrará la romería de Olárizu, cita que oficiosamente pone en marcha el curso político en la capital alavesa.