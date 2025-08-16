El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La calle Valladolid ya tiene pintada la nueve zona verde. Jesús Andrade

1.242 vecinos de las nuevas zonas de la OTA en Vitoria piden la tarjeta de residente

Los trabajos para pintar los futuros espacios restringidos y colocar los parquímetros ya están en marcha a un mes de que las 5.000 plazas pasen a ser  de pago

José Manuel Navarro

José Manuel Navarro

Sábado, 16 de agosto 2025, 00:10

La gran expansión de la OTA empieza a dejarse ver por las calles de Vitoria. El Ayuntamiento ha comenzado ya los trabajos para repintar las ... 5.000 plazas que pasarán a ser de pago el 15 de septiembre y colocar los parquímetros para abonar los tickets que permitirán dejar el coche en esos puntos sin ser multado. La ampliación, que hará que Vitoria pase de 6.000 a 11.000 puntos de estacionamiento regulado, ha provocado un aluvión de solicitudes para sacar la tarjeta de residentes y poder aparcar sin límite horario. Para disponer de esa tarjeta desde el 15 de septiembre era necesario rellenar un formulario antes del 1 de agosto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ertzainas custodian en Vitoria a un enfermo de tuberculosis para evitar que se escape
  2. 2

    Colectivos de inmigrantes piden soluciones ante un repunte de malienses en Vitoria
  3. 3

    Ertzainas custodian en Vitoria a un enfermo de tuberculosis para evitar que se escape
  4. 4

    La huelga del personal de tierra en Ryanair pone a prueba al aeropuerto de Vitoria
  5. 5

    Álava se asfixia a 44 grados
  6. 6 Fallece la joven de 28 años que fue rescatada en la playa de Laga el lunes
  7. 7 Un paseo familiar entre cascadas y canales históricos a 35 kilómetros de Vitoria
  8. 8

    Muere Javier Lambán, el expresidente aragonés que se opuso a Sánchez
  9. 9

    El homenaje a 'Txiki' y Otaegi enfrenta a Bildu y Gogora por el papel de ETA en el franquismo
  10. 10 Muere el padre Martín, carmelita de Vitoria y misionero durante más de tres décadas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo 1.242 vecinos de las nuevas zonas de la OTA en Vitoria piden la tarjeta de residente

1.242 vecinos de las nuevas zonas de la OTA en Vitoria piden la tarjeta de residente