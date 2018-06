Podemos 'adivinó' ante notario una semana antes los aprobados en una OPE de Osakidetza Oposiciones de Osakidetza el pasado mes de mayo en Vitoria. / Rafael Gutiérrez La formación morada y EH Bildu exigen parar las oposiciones para médicos de hospital por la supuesta filtración de exámenes MARÍA JOSÉ CARRERO Lunes, 4 junio 2018, 13:49

Los grupos parlamentarios de EH Bildu y de Elkarrekin Podemos exigen a Osakidetza que paralice la OPE en las categorías de médicos de especialidades hospitalarias por la supuesta filtración de exámenes. En una rueda de prensa la formación morada desveló que una semana antes de la celebración de las oposiciones de anestesista para el Hospital Universitario de Álava logró adivinar ante notario los cuatro ganadores. Este datro se suma a que varios miembros de los tribunales han expresado sus sospechas respecto a la limpieza de estas oposiciones, al igual que ELA, LAB y el Sindicato Médico de Euskadi (SME).

Cristina Macazaga y Andeka Larrea, por Podemos, consideran que debe aclararse si ha habido «una trama organizada para favorecer a determinadas personas», lo que de ser cierto ratificaría «una práctica muy extendida en Euskadi: la corrupción de baja intensidad y el enchufismo de los amigotes».

Podemos aporta un acta notarial muy reveladora. El 11 de mayo, el portavoz de este grupo parlamentario, Lander Martínez, acudió a un notario de Vitoria para dejar por escrito quiénes iban a obtener las seis plazas de anestesista con destino al Hospital Universitario de Álava. En un documento, que se conoce como 'acta de manifestaciones', aportaba los nombres de cuatro personas «que van a superar la prueba y obtener plaza» en un examen que iba a celebrarse una semana después. Los otros dos puestos, añade el acta notarial, «estarán entre los cuatro siguientes». Con los resultados en la mano, se puede afirmar que Podemos ha acertado. «Es una vergüenza», ha protestado Macazaga, quien pone este acta notarial a disposición de todos los opositores por si optan «por dirigirse a la Fiscalía para presentar la correspondiente denuncia».

La máxima nota

Por parte de Bildu, Rebeka Ubera ha presentado un dossier elaborado por LAB con los resultados de diez especialidades -Angiología, Anestesia, Cirugía Cardiovascular, Digestivo, Cardiología, Medicina Intensiva, Medicina Nuclear, Neumología, Radiodiagnóstico y Urología- sobre las que pesan indicaciones de que las pruebas no han sido limpias. ¿Por qué? Unos pocos candidatos, que se corresponden con el número de plazas en juego, obtienen unas puntaciones muy por encima del resto. Es más, algunos opositores obtienen la máxima nota posible cuando el resto ni siquiera aprueba. «Esta en cuestión la limpieza de estas oposiciones. En tanto no se aclare, no se puede seguir adelante», afirma Ubera. «Salta a la vista -añade- que a determinadas personas se le han filtrado los exámenes para que sean quienes sacan la plaza. Hay que paralizar el proceso».

Tanto EH Bildu, como Elkarrekin Podemos han presentado preguntas al consejero de Salud, Jon Darpón, para el pleno de control del próximo viernes. Además, reclaman la comparencia de la directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, y del director de Recursos Humanos, Juan Carlos Soto, para que ofrezcan explicaciones.

También el PP ha formulado una pregunta para esta sesión de control al Gobierno, según ha anunciado la parlamentaria Laura Garrido. Además, demanda que sea el consejero quien acuda a la comisión de Sanidad de la Cámara vasca «a ofrecer explicaciones. A él le corresponde -ha subrayado- ofrecer garantías de que no ha habido filtraciones».