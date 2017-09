Premios EMMY 2017: lista de ganadores completa

La ceremonia de entrega de los Premios EMMY 2017 ha dejado algunas sorpresas en la lista de ganadores de la 69 edición, en la que 'The Handmaid's Tale' ('El cuento de la criada') ha sido la que mas premios ha ganado, con 5.

Este el listado de premios y ganadores en los EMMY 2017:

Ganadora del premio EMMY 2017 a Mejor Serie Dramática: The Handmaid's Tale.

. Ganadora del premio EMMY 2017 a Mejor Actriz de Reparto - Serie Dramática: Ann Dowd en The Handmaid's Tale.

Ganadora del premio EMMY 2017 a Mejor Actor - Serie Dramática: Sterling K. Brown en This Is Us.

Ganadora del premio EMMY 2017 a Mejor Serie de Comedia: Veep.

Ganadora del premio EMMY 2017 a Mejor Interpretación Continua de una Actriz en un Papel Principal en una Serie Dramática: Elisabeth Moss en The Handmaid's Tale

Ganadora del premio EMMY 2017 a Mejor Miniserie: Big Little Lies.

Ganador del premio EMMY 2017 a Mejor Actor de Reparto en una Serie Dramática: John Lithgow en The Crown.

Ganadora del premio EMMY 2017 a Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Comedia: Kate McKinnon en Saturday Night Live.

Ganador del premio EMMY 2017 a Mejor Actor Principal en una Serie de Comedia: Donald Glover en Atlanta.

Ganadora del premio EMMY 2017 a Mejor Actriz Principal en una Serie de Comedia: Julia Louis-Dreyfus en Veep.

Ganador del premio EMMY 2017 a Mejor Actor de Reparto en una Serie de Comedia: Alec Baldwin en Saturday Night Live.

Ganadora del premio EMMY 2017 a Mejor Actriz Principal en una Miniserie o Telefilme: Nicole Kidman en Big Little Lies.

Ganador del premio EMMY 2017 a Mejor Actor de Reparto - Miniserie o Telefilme: Alexander Skarsgård en Big Little Lies.

Ganador del premio EMMY 2017 a Mejor Actor - Miniserie o Telefilme: Riz Ahmed en The Night Of.

Ganadora del premio EMMY 2017 a Mejor Actriz de Reparto en una Miniserie o Telefilme: Laura Dern en Big Little Lies

Ganador del premio EMMY 2017 a Mejor Guión en una Serie de Comedia: Lena Waithe en Thanksgiving.

Ganador del premio EMMY 2017 a Mejor Guión en una Serie de Comedia: Aziz Ansari en Thanksgiving.

Ganador del premio EMMY 2017 a Mejor Guión en una Serie de Variedades: Last Week Tonight.

Ganador del premio EMMY 2017 a Mejor Telefilme: San Junípero.

Ganador del premio EMMY 2017 a Mejor Guión en una Serie Dramática: Bruce Miller por The Handmaid's Tale.

Ganadora del premio EMMY 2017 a Mejor Dirección - Serie Dramática: Reed Morano por Offred.

Ganador del premio EMMY 2017 a Mejor Reality de Competición: The Voice.

Ganadora del premio EMMY 2017 a Mejor Dirección en una Miniserie, Telefilme o Especial Dramático: Jean-Marc Vallée por Big Little Lies

Ganador del premio EMMY 2017 a Mejor Guión en una Miniserie: Charlie Brooker

Galería de fotos de la alfombra roja de los EMMY 2017.