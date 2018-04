«Mi mejor amiga maltrató a mi perro durante meses» Benji y José Ramón disfrutan de un día de acampada / J.R Un vitoriano recupera a su mascota tras descubrir a través de un vídeo cómo una amiga y el hijo de ésta lo apaleaban y golpeaban con cadenas IERA AGOTE Viernes, 13 abril 2018, 12:26

Benji ya puede descansar tranquilo, sin miedo, ya está a salvo. A su dueño, el vitoriano José Ramón Bravo, aún le costará un tiempo conciliar el sueño después de descubrir a través de un vídeo cómo su pequeño dálmata era supuestamente golpeado por una amiga con palos y cadenas por el simple hecho de «no comer». Pero esto es una historia con final feliz, así lo ve el joven, quien asegura que ahora Benji, de nuevo bajo su tutela, «corre feliz y come muy bien».

Y es que Benji y José Ramón estaban predestinados a formar una familia. El vitoriano cuenta a EL CORREO cómo hace varios años él y su entonces pareja acogieron al dálmata cuando aún era un cachorro, pero al de unos meses la pareja rompió y decidieron que José se hiciera cargo del perro. Por circunstancias de la vida, el vitoriano, residente en Bilbao desde hace varios años, tuvo que cambiar de trabajo y cuidar de Benji se tornó «imposible por tema de horario», por lo que buscó quien lo cuidara.

Fue entonces cuando pensó en una «muy buena» amiga, amante de los animales y a la que conocía «desde que teníamos 10 años». Tras unos meses en su nueva casa de acogida, en noviembre del pasado año, decidieron cambiar el nombre del titular del perro y Benji pasó a ser propiedad de la mujer. Pactaron, eso sí, que él podría visitarlo siempre que quisiera.

En octubre las cosas se empezaron a torcer. «Un amigo de Barcelona que se estaba quedando en casa de mi amiga por unos días me advirtió de que Benji estaba siendo maltratado, pero yo no le creí», se lamenta ahora José Ramón. Esta advertencia «se volvió a producir en enero», coincidiendo con varios días en los que el amigo volvió a quedarse en la casa de la vitoriana, pero Bravo seguía sin creerle, confiando plenamente en su amiga.

El día 23 de marzo fue cuando todo explotó. «Recibí un mensaje en el móvil. Era mi amigo, el de Barcelona, y me adjuntaba dos vídeos» cuenta el vitoriano. Al verlo, al joven le dio «un ataque de ansiedad». En él se ve cómo la mujer y su hijo, menor de edad, pegan al dálmata con un palo de hierro y una cadena mientras el animal, muerto de miedo, llora y se orina encima. También se pueden escuchar frases como «te voy a matar, cabrón» o «dale más fuerte», animando a su vástago a seguir golpeando a Benji.

Imagen del vídeo difundido en las que golpean a Benji con un palo de hierro

Engaño para rescatarlo

Con una mezcla de «decepción, impotencia y mucho odio», el joven cogió el coche desde Bilbao y se puso rumbo a Vitoria. Se presentó en casa de la mujer, pero «afortunadamente» no estaba. José hace hincapié en esa palabra porque asegura que «si hubiese estado en casa en ese momento no sé qué habría pasado». Así que con el vídeo en la mano se acercó hasta la Policía Local, donde le aconsejaron que «intentara sacar al animal de aquella casa por las buenas». No pudo. Su amiga no dejó que se lo llevara 'de paseo'.

Su colega de Barcelona volvió entonces a echarle un capote. Advirtió a la mujer de que José tenía el vídeo y que la policía ya estaba al tanto de los maltratos, por lo que la dueña accedió a devolver a Benji a su dueño originario. Horas más tarde Benji ya estaba a salvo. José Ramón consiguió que su ya ex amiga firmara una carta de entrega voluntaria y lo sacó de aquella horrible pesadilla.

Protectoras de animales como Indar Araba son ahora las que se están encargando legalmente del caso, aunque aseguran que «desgraciadamente» maltratos así se ven «todos los días». José Ramón y Benji sólo quieren olvidar lo ocurrido y comenzar una nueva vida juntos, en la que seguro que el pequeño dálmata, fiel a su dueño, jamás le guardará rencor por las penurias pasadas durante estos meses.