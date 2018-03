Hell Dorado cancela un concierto por una presunta agresión machista La banda mexicana Los Explosivos. La sala vitoriana ha decidido suspender el concierto del grupo mexicano Los Explosivos después de que uno de sus componentes fuese acusado de maltratar a su pareja E. C. Martes, 20 marzo 2018, 15:55

La sala vitoriana Hell Dorado ha decidido cancelar el concierto de la banda mexicana Los Explosivos después de descubrir que uno de sus componentes fue acusado hace dos años de una supuesta agresión machista. Al parecer, el guitarrista de esta formación fue acusado de golpear a su esposa, que por este motivo finalmente acabó en el hospital. El recinto ha consultado en los últimos días a los representantes del grupo, pero estos no consiguieron acreditar que «esa agresión no se produjera». «De tal modo que aun tirando nuestro trabajo por la borda, esta banda no actuara en nuestra sala», afirman los portavoces del recinto de Venta de la Estrella.

Esta banda de rock and roll, que ahora mismo se encuentra de gira por España, no actuará este sábado en Vitoria. Sí lo harán los italianos King Mastino que estaban programados para esa misma jornada, como destacan las mismas fuentes.

A través de un comunicado, el grupo mexicano ha intentado defenderse de estas acusaciones. «No somos una banda que promueva la violencia hacia la mujer». En el mismo texto acusan a los medios de comunicación del país centroamericano y a los colectivos feministas de «no investigar lo sucedido y ver qué pasó con este caso». «Es un tema que superamos como la familia que somos», afirmó la esposa del guitarrista en un comunicado difundido por las redes sociales en el que -eso sí- no niega la agresión.

Vitoria no es el único lugar donde se ha suspendido la actuación de Los Explosivos por este motivo. Tampoco actuarán en Bilbao y San Sebastián.