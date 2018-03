El Gobierno vasco denuncia a vecinos de Asteguieta por impedir a los ‘pichis’ acceder a un piso Una de las protestas protagonizadas por vecinos de Asteguieta. / Blanca Castillo Durante la manifestación de ayer, se lanzaron consignas contra Alokabide a raíz de su demanda judicial contra una comunidad de residentes E. C. Domingo, 25 marzo 2018, 00:25

Alokabide, la sociedad pública del Gobierno vasco encargada de gestionar el alquiler protegido de la vivienda, ha presentado una demanda por un delito de coacciones contra la comunidad de propietarios de Asteguieta y contra su presidente por sus «reiteradas negativas» a permitir el acceso a un piso de ese edificio a la familia Manzanares Cortes, más conocida como los ‘pichis’.

En diciembre del año pasado, y después de que el piso que había sido adjudicado a esta familia fuese atacado, el Departamento de Vivienda envió a operarios para reparar los desperfectos, explicaron ayer fuentes del Ejecutivo autónomo. Pero no pudieron porque incluso había sido cambiada la cerradura de la puerta del bloque. A raíz de esa situación, Alokabide envió dos requerimientos notariales al administrador de fincas de la comunidad de vecinos pero no obtuvo respuesta. Incluso, a instancias del Gobierno vasco, un notario levantó acta del ‘no’ de los residentes del inmueble de Asteguieta a darles las llaves del piso y permitirles entrar para acondicionarla para la llegada de los Manzanares-Cortés, que aún no han podido acceder y viven en un centro de acogida municipal.

Durante la manifestación de protesta que ayer por la tarde, como es habitual cada sábado, protagonizaron vecinos de Asteguieta por las calles de Vitoria, y en la que participaron también 20 tractores, se lanzaron consignas contra Alokabide a raíz de su demanda judicial contra una comunidad de residentes. Asimismo, volvieron a exigirle a la sociedad pública del Gobierno vasco una solución y expresaron su rechazo a la posible llegada de los ‘pichis’.