CONTRA EL BULLYING A LOS MANZANARES-CORTÉS ¿No tienen derecho a reanudar su vida, en un nuevo entorno, como cualquier familia? Manifestación contra los 'pichis' en Vitoria / Blanca Castillo AMELIA BARQUÍN Martes, 12 diciembre 2017, 14:32

Sabes qué es el bullying? Hablamos, por ejemplo, de esa chavala que recientemente se ha cambiado de centro por el maltrato continuado de sus compañeros de clase, que dicen sobre ella que es "x", que su familia es "x", que una vez hizo "x", y que por eso merece el desprecio y la marginación. Esa niña podría ser tu hija, o tu sobrina, o cualquier niño o niña de tu entorno que conoces y aprecias. O cualquier otro chaval o chavala, te sea cercana o no.

Sea lo que sea lo que ocurrió a esa chavala en el primer centro, ¿será posible que todo eso la persiga hasta su nueva escuela y que también allí sea despreciada y marginada, desde el primer momento? ¿No tendrá el derecho a reanudar su vida en un nuevo entorno, entre relaciones más sanas? Como sabes, ahora mismo, en los centros escolares, luchar contra este tipo de persecuciones contra un alumno o alumna se ha convertido en una prioridad. El "bullying" y el sufrimiento que conlleva es algo que no se puede admitir en una comunidad educativa que está aprendiendo el respeto y la convivencia. En la actualidad los niños y niñas se están formando para apartarse del abuso y del acoso: para no llevarlo a cabo y para no consentir que se produzca ante sus ojos.

Hay una familia en Vitoria que está pasando por eso mismo. Es la familia Manzanares-Cortés. Ha sufrido un proceso de "bullying" social en un barrio de la ciudad, Abetxuko, y se vio forzada a marcharse de él. La familia vivirá próximamente en otro barrio de Vitoria, a lo que tiene derecho como otra familia cualquiera. Sea lo que sea lo que ocurrió antes, ¿será posible que todo eso persiga a estas personas hasta su nuevo barrio y que allí también sean despreciadas y mal acogidas desde el primer momento? ¿No tendrán estas personas el derecho a reanudar su vida en un nuevo entorno entre relaciones más sanas? ¿Deben sufrir para siempre la persecución? ¿Qué valores son esos y qué tipo de sociedad estamos construyendo?

Muchos ciudadanos y ciudadanas de Vitoria creemos que sí, que esas personas deberían tener ese derecho a vivir en paz, tanto las adultas como las jóvenes y niñas de la familia. Y tú, ¿también lo crees?

Por el derecho de todo el mundo a reanudar su vida en un nuevo entorno sin sufrir bullying social. Reacciona contra el bullying. También contra el bullying ejercido contra la familia Manzanares-Cortés. No lo ejerzas. No lo permitas. Respeta. Acoge.