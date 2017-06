18.700 personas asisten a la primera jornada del Azkena Rock

Un total de 18.700 personas llenaron este viernes el recinto de Mendizabala en Vitoria durante la primera jornada del Azkena Rock, según ha informado este sábado la organización del festival. John Fogerty, cabeza de cartel de la noche, entusiasmó a los asistentes con una sucesión de grandes éxitos, y repasó lo mejor de la discografía de la Creedence Clearwater Revival, «en un concierto muy esperado por el público«, destacan los organizadores.

Los 'azkeneros' pudieron también pudieron disfrutar de los directos de bandas como The Hellacopters, Graveyard, Hellsingland Underground, Cheap Trick y The Shelters. De igual modo, sorprendió la actuación de Pablo Und Destruktion en el escenario Trashville, «que gozó de un increíble ambiente durante toda la jornada». The Meteors fueron baja de última hora «por problemas logísticos».

El rockero estadounidense Chris Isaak será el encargado de clausurar este sábado el festival en el que será su único concierto en España. También habrá actuaciones de Union Carbide Productions, The Cult, Michael Kiwanuka, entre otros. El ambiente festivalero arrancará, a las 13.30 horas, con el concierto gratuito de Pat Capocci en el centro de Vitoria. Además de las actuaciones musicales en Mendizabala, habrá nuevos pases de lucha mexicana, Wall of Death y la proyección del documental 'Rocknrollers', de Juanma Bajo Ulloa.