Wemby iaz baino altuagoa da
Spurseko izarrak 2,24 metro neurtu zituen uda honetan; azken denboraldiko datu ofiziala 2,21 zelarik
Ostirala, 24 urria 2025, 11:29
San Antonio Spursetako izarra, Victor Wembanyama, berriro hazi da. NBAko denboraldi berria hastear zegoela, frantziarrak berriz ere titular guztiak bereganatu ditu: azken neurketen arabera, 2,24 metroko altuera du orain, iazko datu ofiziala 2,21 zelarik. Horrek NBAko jokalaririk altuena bihurtzen du, eta aldi berean, bere gorputzaren bilakaeraren inguruko interesa berpiztu du. Izan ere, NBAko datu ofizialen arabera, (zapatekin egiten da hori) 2,26 metroko altuera du.
Wembanyamak 21 urte besterik ez ditu, eta, dirudienez, bere gorputzak oraindik ez du mugarik aurkitu. 'Wemby'k ez du soilik altueragatik liluratzen: bere beso-hedadura ikusgarria (2,43 metro ingurukoa) eta mugimendu arinak bihurtzen dute jokalari bakarra. Ez da erraldoi astun baten irudia; baizik eta altuera horretan ere mugikortasuna eta teknika uztartzen dituen fenomenoa. Gaztaroan atletismoa egiten zuen eta gurasoak kirolari profesionalak ziren biak.
Hazkunde fisiko honek, ordea, erronka berriak ere ekarri dizkio. Belaun, bizkarrezur eta orkatiletako kargak zorrotz kontrolatzen dituzte Spurs-eko medikuek eta entrenatzaileek, batez ere jokalariak aurten gainditu zuen trombosi arriskutsua kontuan hartuta. Osasunaren zaintza ezinbestekoa izango da bere etorkizuna bermatzeko, eta horregatik klubak bere jarduera eta atseden-denborak zehaztasun kirurgikoz kudeatzen ditu.
Historikoki, Manute Bol (2,31 m) eta Gheorghe Mureșan (2,31 m) izan dira NBAko jokalaririk altuenak, baina Wembanyamak haien pare jartzeko bidean dago. Hala ere, esan bezala, frantziarrak ez du bakarrik altuerako errekorra hautsi nahi: lidergo teknikoa eta defentsako eragina mantentzea ditu helburu nagusi. Bere gaitasunak jokoaren bi aldeetan erabakitzaileak izan daitezke —kanpoko jaurtiketa zehatzak, errebote nagusitasuna eta blokeo ikusgarriak—.
Zalantzarik gabe, San Antonio Spursentzat, Wembanyama proiektuaren ardatz estrategikoa da. Frantzian sortutako fenomeno hau ez da soilik kirolari bat, NBAren etorkizunaren sinbolo bihurtzen ari baita. Eta altuerak gora egiten duen bitartean, bere ametsak ere bai: txapeldun izan nahi du, baita bere izena historiaren horman grabatzea ere.