El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Victor Wembanyama, hazkunde amaigabeko erraldoia. AFP
Harmailatik

Wemby iaz baino altuagoa da

Spurseko izarrak 2,24 metro neurtu zituen uda honetan; azken denboraldiko datu ofiziala 2,21 zelarik

Sergio Eguía

Sergio Eguía

Ostirala, 24 urria 2025, 11:29

Comenta

San Antonio Spursetako izarra, Victor Wembanyama, berriro hazi da. NBAko denboraldi berria hastear zegoela, frantziarrak berriz ere titular guztiak bereganatu ditu: azken neurketen arabera, 2,24 metroko altuera du orain, iazko datu ofiziala 2,21 zelarik. Horrek NBAko jokalaririk altuena bihurtzen du, eta aldi berean, bere gorputzaren bilakaeraren inguruko interesa berpiztu du. Izan ere, NBAko datu ofizialen arabera, (zapatekin egiten da hori) 2,26 metroko altuera du.

Wembanyamak 21 urte besterik ez ditu, eta, dirudienez, bere gorputzak oraindik ez du mugarik aurkitu. 'Wemby'k ez du soilik altueragatik liluratzen: bere beso-hedadura ikusgarria (2,43 metro ingurukoa) eta mugimendu arinak bihurtzen dute jokalari bakarra. Ez da erraldoi astun baten irudia; baizik eta altuera horretan ere mugikortasuna eta teknika uztartzen dituen fenomenoa. Gaztaroan atletismoa egiten zuen eta gurasoak kirolari profesionalak ziren biak.

Hazkunde fisiko honek, ordea, erronka berriak ere ekarri dizkio. Belaun, bizkarrezur eta orkatiletako kargak zorrotz kontrolatzen dituzte Spurs-eko medikuek eta entrenatzaileek, batez ere jokalariak aurten gainditu zuen trombosi arriskutsua kontuan hartuta. Osasunaren zaintza ezinbestekoa izango da bere etorkizuna bermatzeko, eta horregatik klubak bere jarduera eta atseden-denborak zehaztasun kirurgikoz kudeatzen ditu.

Historikoki, Manute Bol (2,31 m) eta Gheorghe Mureșan (2,31 m) izan dira NBAko jokalaririk altuenak, baina Wembanyamak haien pare jartzeko bidean dago. Hala ere, esan bezala, frantziarrak ez du bakarrik altuerako errekorra hautsi nahi: lidergo teknikoa eta defentsako eragina mantentzea ditu helburu nagusi. Bere gaitasunak jokoaren bi aldeetan erabakitzaileak izan daitezke —kanpoko jaurtiketa zehatzak, errebote nagusitasuna eta blokeo ikusgarriak—.

Zalantzarik gabe, San Antonio Spursentzat, Wembanyama proiektuaren ardatz estrategikoa da. Frantzian sortutako fenomeno hau ez da soilik kirolari bat, NBAren etorkizunaren sinbolo bihurtzen ari baita. Eta altuerak gora egiten duen bitartean, bere ametsak ere bai: txapeldun izan nahi du, baita bere izena historiaren horman grabatzea ere.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Un perro me arrancó la boca y me está arruinando la vida»
  2. 2 Cae una red con 30 detenidos por abandonar a sus hijos para beneficiarse de la acogida de menores migrantes
  3. 3

    Nico Williams se reivindica tras su mal partido y responde a los críticos
  4. 4

    «Mucha gente viene a llorar delante del kiosco»
  5. 5

    La presión radical obliga a suspender la charla de dos ertzainas en la UPV/EHU
  6. 6

    Difunden un vídeo de la huida de los ladrones del Louvre: «Joder, llega la Policía»
  7. 7 Fito: «Lo de las drogas se me pasó hace tiempo, ahora simplemente quiero estar bien y seguir disfrutando de mis hijos»
  8. 8

    Asfixiada por los trastos y la humedad en un camarote: así vivió un año Josefina tras ser okupado su piso en Vitoria
  9. 9

    EH Bildu critica que la Ertzaintza desvele el origen de los detenidos y carga contra Zupiria: «La extrema derecha fascista le condiciona»
  10. 10 Villalibre reconoce haber sufrido problemas de salud mental: «Hasta tienes miedo de que te pasen el balón»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Wemby iaz baino altuagoa da

Wemby iaz baino altuagoa da