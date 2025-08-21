El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

NBAko denboraldia urriaren 21ean hasiko da

Oklahoma City Thunder txapelduna eta Kevin Durant fitxatu duten Houston Rockets talden arteko norgehiagoka izango da urteko lehena

Osteguna, 21 abuztua 2025, 00:14

NBAko hurrengo denboraldia urriaren 21ean hasiko da. Egungo txapeldunak, Oklahoma City Thunder, Houston Rockets talderen aurka lehiatuko dira. Gainera, eta beharbada interesgarriagoa den besta partida bat izango da egun horretan LeBron James eta Luka Doncicen Lakersak Golden State hartuko dute..

Shai Gilgeous-Alexander joko-antolatzaile kanadarrak, aurreko denboraldiko jokalari baliotsuena aukeratuak, Rockets taldea hartuko du Oklahoma Cityn. Bertan, Kevin Durant (36 urte) beteranoaren debuta espero da, Durant 2017an eta 2018an Golden Staderekin NBAko txapeldun bikoitza izan zen.

2025-2026 denboraldia NBArako telebista-kontratu berriaren lehen denboraldia da, hamaika urteko iraupenarekin eta 76.000 milioi dolarreko zenbatekoarekin, AEBetako komunikabideek egindako kalkuluen arabera.

Gabonetan jokatuko diren partiden programazioaren berri ere eman zen, besteak beste, Victor Wembanyama izar frantziarraren San Antonio Spurs taldearen bisita Oklahoma Cityra eta New Yorkeko Madison Square Garden mitikoan Knicks eta Cleveland Cavaliers taldeen arteko lehia.

Puerto Rico

Bestalde, Miami Heat eta Orlando Magic taldeek lagunarteko partida jokatuko dute datorren urriaren 4an Puerto Ricoko Coliseoan, AEBetako saskibaloi ligako azken partida jokatu eta ia hogei urtera.

NBAko bi taldek Puerto Ricon jokatu zuten azken aldia 2006an izan zen, Detroit Pistonsek 84-64 irabazi zionean Heati, orduan ere txapeldunak, denboraldiaurrean.

