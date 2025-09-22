Piraten festa handia, Galdakaon, Barikupasa ekimenari hasiera emateko
Egitasmoa ostiralean bueltatuko da eta nahi duten familiek web bidezko formularioa bete beharko dute. Hurrengo saioak urriaren 31n, azaroaren 28an eta abenduaren 19an izango dira
Jan Echevarría
Astelehena, 22 iraila 2025, 08:57
Barikupasa ekimena bueltan da Galdakaon. Udako oporraldiaren ondoren, indarrez beteta eta helburu argi batekin itzuliko da udalerri bizkaitarreko familien artean euskararen erabilera esperientzia bizi, hurbil eta dibertigarri bihurtzea bilatzen duen egitasmoa. Galdakaoko Udalak, Bagabiz euskara elkartearekin eta herriko ludotekekin elkarlanean bultzatutako ekimen honek «udazkena jolas, abentura eta euskaraz beteko du», diote antolatzaileek.
Izenak berak dioen moduan, ostiraletan ospatuko da beti ekimena. Hilabete honen 26an izango da lehena, eta urriaren 31n, azaroaren 28an eta abenduaren 19an, urtea amaitu arteko saioak.
Irailaren 26koari dagokionez, Romualda Zuloaga plazan izango da, 17.15etik 18.15era, eta euria egitekotan Urreta eskolako patio estalira lekualdatuko da. Oraingoan, piraten jai handi bat izango da protagonista: Galdakaoko altxor ezkutuaren bila ariko dira haurrak eta guraso zein tutoreak. Ez dira faltako piraten jolasak eta itsasontziak hondoratzekoak, eskulanak eta hondar mugituak.
Ekimenean parte hartzea doakoa da, baina familiek aurrez izena ematea beharrezkoa da. Parte hartzeko, umeen eta tutoreen izen abizenak, harremanetarako datuak eta helduen euskara ezagutza eta erabilera adierazi beharko dira. Izena internet bidezko galdetegiaren bidez edo ekitaldiaren egunean bertan, aurrez aurre, eman ahal izango da.
Antolatzaileek nabarmendu dutenez, «hiru eta bederatzi urte bitarteko haurrei zuzenduta, Barikupasa ez da haurrentzako jarduera hutsa: guraso, tutore eta haurrek elkarrekin partekatzeko esperientzia linguistikoa da». Jolasa aitzakia hartuta, eskola orduetan egindako lanaz gain, etxean, kalean, aisian edo kirolean egunero garatzen diren bestelako jardueretan ere euskararen erabilera indartzea da helburua. «Azken batean, hizkuntza, harremanak bezala, egunerokoan eraikitzen da, eta hori familian jolastuz egitea da biderik ederrena», amaitu dute.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.