Adobestock

Bunker azoka, artista, argitaletxe eta disko denden topagune izango da

Hirugarren edizioa urriaren 24tik 26ra ospatuko da Barakaldon

Ostirala, 10 urria 2025, 15:10

Bunker azokaren hirugarren edizioa ospatuko dute Barakaldoko Herriko plazan urriaren 24tik 26ra, lehen bi edizioetan publikoaren «erantzun oso ona» jaso ondoren. Diskoak, liburuak, bildumagileentzako artikuluak, solasaldiak eta kontzertuak bilduko dituen ekitaldia doakoa da eta Hiriko Soinuak proiektuaren barruan sustatu du Barakaldoko Udalak, BBKren, Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin.

Antolatzaileek jakinarazi dutenez, azokaren standen artean, Long Play (Barakaldo), Chicxs de la calle (merchandising), Meatzalde Beats (bigarren eskuko CD eta biniloak), Munsterama (Santurtzi), Re-Loop Shop (Logroño) eta Vinylora (Gasteiz) disko, arropa eta merchandising dendak egongo dira. Halaber, Iruñeko Katakrak liburu dendak eta argitaletxeak eta zinema, telesail, komiki eta mangaren inguruko bildumagile artikuluak saltzen dituen Barakaldoko Mano del Friki dendak ere parte hartuko dute.

Egitarauari dagokionez, Fernando Alfaro musikariak (Surfin' Bichos, Chucho) eta Javier 'Jerry' Corral kazetariak 'Mundo turbio' eta 'Fiesta y rebeldía' euren azken liburuak aurkeztu eta sinatuko dituzte, hurrenez hurren.

Gainera, Reincidentes, Biznaga, Bala eta Sandré taldeetako kideak solasean ariko dira Iker Barbara kazetariarekin Hiriko Soinuak jaialdian emango dituzten kontzertuen aurretik. Bunker azokak Gonzalo Portugal (Last Fair Deal) eta Gaizka Insunza (Audience) artisten kontzertuak ere eskainiko ditu.

Bukatzeko, Paule Bilbao arte terapian espezializatutako psikologo eta Arima taldeko konpositore eta abeslariak tailer bat eskainiko die Barakaldoko Bituritxa Lanbide Heziketako Institutuko ikasleei eta, amaitzean, Hiriko Soinuak jaialdiko barrutitik bisita pribatua egingo dute.

