Arnasetik bideo-sormen lehiaketa, gazteek hizkuntza ohituretan eragina izan dezaten
UEMAko iturriek jakinarazi dutenez, lanak aurkezteko epea urriaren 31ra arte egongo da zabalik
Zurekin
Astelehena, 15 iraila 2025, 13:27
Sakelakoarekin argazkiak ateratzen eta bideoak grabatzen ematen dugu eguna, eta orain gaztetxoek dedikazio hori guztia aprobetxatu eta barruan zer duten erakusteko unea da. Helburu horrekin, Arnasa Gara ekimenak Arnasetik bideo-sormen lehiaketa antolatu du aurten ere, euskararen arnasguneetako 10 eta 16 urte bitarteko gazteen sormena eta euren hizkuntza ohituren eta herrien inguruan gogoeta pizteko. UEMAko iturriek jakinarazi dutenez, lanak aurkezteko epea urriaren 31ra arte egongo da zabalik.
UEMA Udalerri Euskaldunen Mankomunitateak, Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako Gobernuak elkarrekin sustatutako egitasmoa da Arnasa Gara, eta euskararen arnasguneek duten garrantzia jendarteratzea du helburu, euskararen biziberritzeari eta euskararen herriari egiten dioten ekarpena nabarmenduz. Iaz 260 lan jaso zituen lehiaketak, eta publikoaren sariak, 4.200 bozkatik gora.
Euskararen arnasguneetako ikastetxeetako ikasleek parte har dezakete lehiaketan, banaka edo taldeka. Haien egitekoa euskarari lotutako istorioak kontatzea izango da bi minutuko ikus-entzuneko lanen bidez, eskatutako erronkari erantzunez.
Erronka bat kategoria bakoitzeko
Aurreko urteetan bezala, Arnasetik lehiaketa hiru kategoriatan banatu da aurten ere, adinaren arabera, eta kategoria bakoitzean erronka zehatz bati erantzuna emateko bideoak aurkeztu beharko dituzte gazteek.
Horrela, LHko 5. eta 6. mailetako ikasleek gurasoek eta aitona-amonek herrian esaten zituzten esamoldeak bilatu eta gaur egungo baliokideak aurkitu edo asmatu beharko dituzte. DBHko 1. eta 2. mailetako ikasleak arnasgune batean bizitzeko 'casting' edo hautaproba batera aurkeztuko dira, eta ia dena euskaraz egin daitekeen herri batean bizitzeko arrazoi nagusiak azaldu beharko dituzte. DBHko 3. eta 4. mailetako ikasleek, aldiz, pentsatu beharko dute beraien herria utzi behar izanez gero zeren falta sumatuko luketeen.
Kategoria bakoitzeko irabazleak 500 euroko bonua jasoko du, eta kopuru bera jasoko du publikoaren sarian gailentzen denak ere (IrisarriLand-en, Durangoko Azokan, 'Goazen!' eta 'Irabazi arte!' telesailen EITBren 'merchandising'-ean, Gure Zirkuan eta abarretan erabiltzeko bonuak izango dira).
Gazteek beraien sormen lanak urriaren 31ra bidaltzeko aukera izango dute eta publikoak azaroaren 5etik 15era izango du epea bozka emateko arnasagara.eus webgunean.
Arnasetik lehiaketaren sari banaketa ekitaldia Leitzako (Nafarroa) Herri Aretoan izango da, azaroaren 27an, eta kategoria bakoitzeko irabazleen lanak proiektatu eta sariak banatuko dira bertan.
