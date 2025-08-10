El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Núria Cienfuegos, responsable de la tienda Artgaudí. N. C.

Núria Cienfuegos

Comerciante
«A Trump le regalaría un mapa de España como souvenir»

Un verano a la última ·

Lleva 16 años despachando láminas, figuras, llaveros... en su tienda de Barcelona y conoce a los turistas casi al primer vistazo

María de Maintenant

María de Maintenant

Domingo, 10 de agosto 2025, 00:11

Escucha la noticia

4 min.

Núria Cienfuegos regenta la tienda de souvenirs Artgaudí de Barcelona. Lleva desde los 16 años trabajando entre láminas, pósters, figuras, platos y llaveros. Eso sí, ... cuando viaja no le gusta comprar imanes para decorar la nevera, dice que es deformación profesional. Tampoco le van los souvenirs de toro, aunque los despacha que da gusto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una oleada de robos en Ereaga obliga a la Policía a patrullar de incógnito en bañador
  2. 2

    «Nunca habíamos visto nada igual, da repelús darse un baño en Noja»
  3. 3 La Oreja de Van Gogh, sin Leire ni Amaia
  4. 4

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  5. 5

    «En clase me aburro, pero aquí me motivan»
  6. 6 Los cuatro restaurantes mejor valorados de Bilbao por menos de 40 euros para comer en Aste Nagusia
  7. 7 El virus de chikungunya: qué es, síntomas y cómo se contagia
  8. 8

    Fermin Muguruza pide «pluralidad» en las txosnas y el fin del veto a GKS
  9. 9

    Once años de cárcel por violar a su hijastra en Bilbao desde que tenía 12 años
  10. 10 Tres conocidos municipios se reparten el primer premio de la Lotería Nacional de hoy sábado: comprobar resultados del 9 de agosto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «A Trump le regalaría un mapa de España como souvenir»

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

«A Trump le regalaría un mapa de España como souvenir»