El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
César Bueno, con su maletín lleno de trucos. R. C.

César Bueno Mago

Un verano a la última
«Me gustaría tener el poder de saber qué piensa la gente»

César Bueno ·

Es mago y tiene el truco definitivo para disfrutar de un buen verano: «una hamaca entre sol y sombra, y un buen libro»

José Ahumada

Martes, 19 de agosto 2025, 00:02

Santanderino del 73, César Bueno asegura que se dedica a la magia «desde siempre», a pesar de que estuvo tanteando otras vocaciones: estudió música, teatro ... y hasta Ingeniería Técnica Industrial, algo de lo que nunca ha ejercido. Tiene un verano ajetreado, que arrancó asistiendo al Mundial de Magia en Turín, Italia. Nada por aquí, nada por allá.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Más de 740.000 vascos pagarán 120 millones por no ajustar la subida de precios al IRPF
  2. 2

    Así fue la primera noche de Aste Nagusia en urgencias de Basurto: «Vienen más por golpes que por borracheras»
  3. 3 11 arrestos y 60 denuncias en la segunda noche de Aste Nagusia
  4. 4

    Mil kilómetros durante veinte años para recordar a su hijo asesinado por ETA
  5. 5

    Un reventón térmico obliga a desalojar las playas de Granada y a rescatar a siete personas a la deriva
  6. 6 La influencer vizcaína Andrea Sesma anuncia la muerte de su padre con un emotivo mensaje
  7. 7 Una persona resulta herida en un accidente entre un camión y un turismo en Zamudio
  8. 8

    La lección de la joven que se enfrentó a la enfermedad de Crohn en un parque de gimnasia
  9. 9 Una pareja provoca un escándalo en un vuelo a Alicante tras emborracharse y mantener relaciones sexuales a bordo
  10. 10

    Ourense, Cáceres, León y Zamora arden sin control: desalojan una docena de pueblos en el lago de Sanabria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «Me gustaría tener el poder de saber qué piensa la gente»

«Me gustaría tener el poder de saber qué piensa la gente»