Monaguillos a tiros en la iglesia bilbaína de San Vicente

Ha llegado el momento de retroceder un siglo. Bienvenidos a las noticias de julio y agosto de 1925, que nos muestran un Bilbao y una Bizkaia a veces sorprendentes en su diferencia y otras, extrañamente parecidos a los nuestros: como cada mes, copiaremos una selección procedente de 'El Pueblo Vasco' y 'El Noticiero Bilbaíno' y centrada en los sucesos, los avisos oficiales y la publicidad de índole más local. No son todas las noticias de la misma fecha, sino que se fueron publicando a lo largo del mes correspondiente, y están tal cual, incluidos los títulos en negrita, con mínimas adaptaciones en la ortografía y la puntuación.

Juegos peligrosos. Dos monaguillos de la parroquia de San Vicente, llamados Andrés Heras y Antonio Serdán, jugaban en el sótano de dicha iglesia con una pistolita de las llamadas 'mataperros'. El arma se les disparó impensadamente, hiriendo el mismo proyectil a Antonio, que resultó con la mano atravesada, y a Andrés en el antebrazo izquierdo, sin orificio de salida.

Crimen en la calle de Santa Teresa. Sobre las nueve de la noche del domingo, se desarrolló un sangriento suceso en la calle de Santa Teresa (barrio de Begoña). Varios sujetos, que al parecer habían merendado en una taberna y se hallaban algo embriagados, bajaban hacia Bilbao, llevando una acalorada discusión por si los burgaleses valían más que los andaluces. Uno de los que discutían, que era andaluz, lograba con sus frases e ironías 'achicar' a los otros, y llegó un momento en que los que defendían a los burgaleses se detuvieron 'amoscados' y sustituyeron las palabras por los golpes. Por último se oyeron voces angustiosas y el andaluz cayó al suelo, con tremenda cuchillada en el pecho (...). Se llama el herido Ernesto Achaga, de veinte años, natural de Córdoba, y habita en la plazuela de los Tres Pilares, 1, 4º. Los dos detenidos, al ingresar en la prevención, manifestaron que ellos no sabían «ni palabra» del suceso y que, si corrían, era porque tenían prisa para llegar pronto a casa. No les valió la disculpa. El ordenanza de la prevención municipal, hombre experto en materia policiaca, estrechó a preguntas a los dos detenidos y logró averiguar que el autor del crimen era uno de los dos, llamado Tomás Soto Sánchez, de veintitrés años, natural de Burgos.

Hipofosfitos Salud, para «las niñas que se desarrollan excesivamente delgadas».

Desgracia en la Escuela de Lisiados. Desde un andamio, colocado a bastante altura en el edificio de la Escuela de Lisiados, sita en la calle de Novia de Salcedo, tuvo ayer tarde la desgracia de caerse el obrero José María Ibáñez, casado, de Logroño, de 41 años y habitante en la Alameda de San Mamés. Tan violento golpe recibió el infeliz contra el suelo que ya no pudo recobrar el conocimiento. Trasladado al hospital civil, se le apreciaron fractura probable de la base del cráneo, contusiones generalizadas e intensa conmoción cerebral. Visto su estado tan grave, un sacerdote le administró los Sacramentos 'sub-conditione'.

Otra vez la mona. En la Campa del Muerto, de Begoña, actúa una compañía de volatineros, y el otro día una mona que lleva un artista mordió a un niño y le causó otras lesiones. El domingo la mona repitió la suerte y mordió a Juana Gómez y Zoila Calvo, las cuales hubieron de ser asistidas en la Casa de Socorro.

El público venga a la agredida. En el portal de una casa de la calle del Conde de Mirasol, un hombre llamado Guillermo Mateo Brea, de treinta y seis años, agredía a una pobre mujer, despiadadamente, que resultó ser su esposa, María Sánchez Ojeasgoechea, que vive en casa distinta a la de su esposo. El público que por allí pasó se indignó al presenciar la agresión y algunas personas se abalanzaron sobre el agresor, separándole a golpes de su víctima. El agresor recibió un bastonazo en la frente, resultando herido.

Odas vascas montescas. Allá en Busturia entre montañas / al son del chistu y el tamboril, / brotan las neskas bellas y sanas / con sus sonrisas y encantos mil. / Y en sus aldeas las casaderas / son tan dichosas al parecer / porque les brillan lindas pulseras / del relojero A. Navarro Allué. Relojes pulsera desde 20 pesetas. Bidebarrieta, 13 (esquina a Lotería).

Del norte en este momento / frío viento se recibe... / ¡Qué mal le huele el aliento! / ¡Ya podía usar el viento / Licor del Polo de Orive!

Un herido grave y otro leve. En la fábrica de La Vizcaya, el cabo de guardas Damián Millán ordenó al guarda Luciano Losa que efectuase un trabajo que, a juicio del último, podía considerarse ajeno a sus funciones. Discutieron acaloradamente y Luciano, de temperamento peligrosamente exaltado, acometió al cabo con una navaja, asestándole cuatro navajazos en el pecho y ambos brazos. El cabo, desde el suelo, disparó su pistola dos veces, alcanzando una de las balas a Luciano en el pie izquierdo. La herida de este último es leve, pero las que el guarda infirió al cabo se conceptuaron gravísimas desde los primeros momentos.

Anuncio del reconstituyente Vino Ona, «tan agradable de tomar como el mejor vino de Málaga».

¡Qué fiera! La joven Francisca Corcuera se personó muy contristada el domingo en las oficinas de la guardia municipal, denunciando que otra joven llamada María, compañera suya en la casa donde sirve, riñó con ella y, en venganza, la María cogió unas tijeras y le cortó a trozos pequeños una gabardina, una camisa, un jersey y otras prendas, y además le destrozó un paraguas.

La negra honrilla. Félix Azpeitúa y Román Arnáez, hombres que están entre los 30 y 40 años, quisieron demostrarse su fuerza digital en un establecimiento y determinaron echar un pulso con determinados dedos. El match fue desfavorable para el Azpeitúa, el cual sufrió la fractura del dedo medio de la mano derecha.

Da a luz en el puente de la Isla. Feliz y dichoso paseaba el domingo por el puente de la Isla, sobre las 3.30 de la tarde y haciendo cálculos sobre futuros acontecimientos, el matrimonio María Alonso y Vicente González, habitante en Cantarranas, 10. De pronto, la esposa se sintió con dolores de alumbramiento, tan violentos e inesperados que, en un periquete y en pleno puente, dio a luz una robusta 'chavala' que, a juzgar por su excelente voz, será una eminente contralto, si Dios le da salud y sus papás estiman que debe dedicarla a la ópera.

Un ciego dispara cinco tiros. Ayer mañana, en el piso quinto de la casa número 9 de la calle de la Amistad se oyeron varios disparos de arma corta. Los vecinos y municipales accedieron al piso. Fue detenido el anciano ciego Simón Gabriña Ruiz, de 71 años, que empuñaba el revólver con que acababa de hacer los disparos. Fue llevado a la prevención. Allí dijo que sus familiares trataban de matarle y que, como protesta de lo que querían hacer con él, había hecho los disparos para llamar la atención y que todo el mundo se enterara de la «infamia» que querían hacer con él (...).

Inauguración del Circo Feijóo. Con un lleno rebosante se inauguró anoche en la feria el popular Circo Feijóo, sirviendo de heraldo a los demás espectáculos de fiestas que se preparan. Bellas artistas, caballos diminutos, ejercicios atléticos, acrobáticos y los indispensables payasos que forman el elenco de este circo hicieron su presentación con tal éxito que no es difícil augurar que va a realizar el señor Feijóo bonito negocio.

Otro desencanto en las Grutas Encantadas. Ayer, otro individuo, llamado Ceferino Braña, se personó en la Comisaría de Vigilancia denunciando que entró en las Grutas Encantadas, sitas en las barracas, y que al salir notó la falta de una cartera conteniendo 650 pesetas y documentos de interés.

A correr mundo. A las dos de la madrugada fue hallado durmiendo en la feria un muchacho de catorce años llamado José Antolín, natural y vecino de San Sebastián. Dijo que había hurtado a su padre 25 pesetas, con las que se lanzó a correr mundo. Se le ocuparon catorce.

Ampliar Publicidad de los encáusticos Alirón, que dejan el suelo limpio y brillante y obligan a las cucarachas a emigrar.

El timo de los pollos. Un sistema nuevo de dar timos ha sido descubierto por la policía municipal. La joven de 23 años Zoila Albiz Villacián, simpática y agraciada, se presenta bien vestida, aunque humilde, en los puestos de venta de aves y pide para personas conocidas en Bilbao pollos por pares y hasta por medias docenas, advirtiendo que pueden pasar la cuenta a las personas interesadas cuando lo estimen conveniente. Y, claro, es al presentar la cuenta, precisamente, cuando se descubre el timo. Esto hizo Zoila Albiz en casa de la pollera doña Celestina Peña, a la que le pidió seis pollos para una distinguida personalidad de esta villa y que la vendedora entregó en el acto, y más pollos que hubiera pedido le hubiera entregado, tratándose de tales señores. Lo mismo, idénticamente, hizo la Zoila en casa de otra vendedora de aves llamada doña Alicia Paizan, a la que pidió cinco pollos para otros señores conocidísimos de la Gran Vía.

Contra los rumores y noticias alarmantes. Ayer el gobernador nos facilitó una nota oficiosa que decía así: «Siendo frecuente la circulación de noticias sensacionales que después resultan falsas, pero que dan lugar a alarmas y agitaciones y a la natural zozobra, para evitarlo en lo sucesivo he dado órdenes terminantes a la Guardia Civil, Policía y demás dependientes de mi autoridad para que detengan en el acto a los propaladores para imponerles el castigo correspondiente, no sirviendo de pretexto la alegación de haberlo oído a otras personas (...)».

Mil pesetas que vuelan. Sobre la una y media de la tarde, se personó en la Comisaría de Vigilancia, todo compungido, el muchacho de 15 años Juan Echalandabaso, residente con sus padres en Ledesma 18. Dijo muy emocionado que su señor padre le había mandado a cobrar al Banco de Vizcaya un cheque de mil pesetas que hizo efectivo, a su presentación. Pero ocurrió que le dieron las mil pesetas en un billete del banco y, entonces, fue a la ventanilla de cambio, a que le dieran billetes menores. Cuando le tocó el turno y fue a sacar el billete, ya no lo tenía. Por más que buscó y rebuscó por todas partes, no pudo encontrar el billete de mil. Un empleado del tranvía que estaba dentro del banco preguntó al muchacho, al verle tan apenado, qué le pasaba, y el tranviario recordó que tras el muchacho estuvo largo rato un sujeto de americana negra y con sombrero de paja que salió del banco sin realizar operación ninguna, a pesar de que estaba en la fila de las ventanillas de cambios y de cobros. Pero no le pudo ver la cara, porque estaba de espaldas al tranviario. El muchacho también recuerda a dicho sujeto, pero no sabe en qué forma le pudo robar el billete. Si le presentaran a dicho sujeto, quizá lo reconocería. La Comisaría de Vigilancia tomó nota de la denuncia y se ha dado orden de buscar al 'randa'.

La «mejor carne de Uruguay», en versión líquida.

¡Vaya con el paralítico! En una campa de Baracaldo pernoctaron anteanoche el afilador Ramón García Iglesias, de 30 años, y un individuo paralítico. Al despertarse el Ramón, echó en falta 325 pesetas en billetes que llevaba en una cartera, dentro del bolsillo de la americana. El afilador se trasladó a Bilbao y puso el hecho en conocimiento de la Comisaría de Vigilancia, añadiendo que el paralítico tenía que ser el autor del robo, toda vez que, al despertarse, dicho sujeto ya había desaparecido. Además, dio las señas de dicho paralítico, que lo es de un brazo y una pierna y que es alto, vistiendo americana clara y pantalón oscuro.

Apuesta ganada, pero que sale cara. En un establecimiento de la calle Castaños surgió anoche una apuesta original entre varios clientes: la de quién era capaz de comer más jamón en menos tiempo. No hemos de entrar en detalles sobre lo ocurrido. Solo diremos que el 'campeón' comió 1.500 gramos del 'exquisito manjar' en pocos minutos y que, como primera providencia, empezó a sentirse muy enfermo, sobreviniéndole tan violentos ataques que fue preciso llevarle en auto al hospital civil. Este 'campeón del jamón' se llama Hilario Pever, tiene 19 años y es natural de Burgos.

«¡Magdalena, tú tienes la culpa!». El capataz de la Junta de Obras del Puerto halló ayer, sobre las 9 de la mañana, en el rompeolas, un hato de ropas de hombre y, sobre el hato, un papel manuscrito que dice así: «Desesperado y por falta de cariño de una muchacha que quise y he querido toda mi vida, tomo la resolución de suicidarme. ¡Magdalena, tú tienes la culpa! El que halle este paquete de ropas, que lo entregue en Las Arenas, calle de Barreras 6, entresuelo, y que pregunte por Máximo Calvo. Me he tirado al agua...». El escrito no va firmado. Dicho capataz avisó a los municipales y estos se hicieron cargo del hato de ropas y de la carta, que fueron entregados al juzgado (...). El Máximo Calvo habita en las señas que la carta detalla. Este dijo que, indudablemente, el que escribió la carta era su antiguo amigo Hipólito Alonso, de 22 años, natural de Cuzcurrita (Logroño). Vivió en Las Arenas cuando hace unos meses trabajaba en La Delta, pero, por falta de trabajo, se marchó a Logroño. Desde entonces, nada supo de él, y ayer se vio sorprendido con la noticia, ya que no sabía ni siquiera que había regresado. Las ropas también supuso sean de Hipólito. De la Magdalena a quien declara causante de su fatal determinación, Máximo nada sabe. Es más, cuando vivió en Las Arenas, Hipólito Alonso no trató con ninguna joven que se llamara Magdalena. Máximo cree que esa Magdalena debe ser alguna joven que quedó en el pueblo de Cuzcurrita al venir Hipólito a Santurce para suicidarse.