Apple anuncia iOS 13: iPhones compatibles y funciones clave del nuevo sistema operativo iOS 13 Los de Cupertino celebran la Worldwide Developers Conference en San José, California JOSÉ CARLOS CASTILLO Martes, 4 junio 2019, 11:12

Como era previsible, iOS 13 constituyó el eje central de la pasada keynote de Apple, celebrada con motivo de la Worldwide Developers Conference. El nuevo sistema operativo móvil de la compañía llegará este otoño, coincidiendo con el lanzamiento del cacareado 'iPhone 11', si bien ya está disponible una versión para desarrolladores.

¿Qué dispositivos resultarán compatibles? Primeramente el iPod Touch de séptima generación (introducido hará unos días) y, a continuación, todos los smartphones aparecidos a partir del 'iPhone 6s': iPhone 6s y 6s Plus; iPhone SE; iPhone 7 y 7 Plus; iPhone 8 y 8 Plus; iPhone X; iPhone Xs y Xs Max; y iPhone XR.

En cualquier caso, téngase en cuenta que no todas las funcionalidades introducidas estarán disponibles en los modelos más veteranos. Estas son las más relevantes de cuantas se anunciaron en el McEnery Center de San José (California):

Modo oscuro

Apple se apunta a la tendencia del último año: cada vez más aplicaciones ofrecen un modo nocturno, en colores apagados, para favorecer la usabilidades en condiciones de baja iluminación (como antes de dormir). La funcionalidad llegará así al sistema operativo en su conjunto, hablemos de sus 'Ajustes' o aplicaciones nativas como 'Apple Music', 'Notas', 'Mapas', 'iMessage' o 'Calendario'.

Rediseño de 'Recordatorios', 'Mapas' y 'Casa'

La aplicación 'Recordatorios' se ha rediseñado por completo: ahora resulta más fácil crear, editar y organizar nuestras alertas. Parte de culpa reside en la nueva barra de accesos directos, con que añadir horas, fechas, ubicaciones y documentos.

Por su parte, los 'Mapas' de Apple han vuelto a cartografiarse para ofrecer más detalles que nunca. Esto pasa (también) por la toma de fotografías tridimensionales en alta definición, que disfrutaremos en el modo 'Look Around'.

Otra app resideñada es 'Casa', que mejora su integración con cámaras de vigilancia para evitar intrusiones. En este sentido, se comercializarán routers compatibles con HomeKit, que blindarán la totalidad de nuestros dispositivos conectados.

Una nueva forma de autenticación: 'Sign in with Apple'

En los últimos años han proliferado los registros en páginas web a través de nuestros perfiles de Facebook o Gmail; botones que resultan de lo más cómodo (y el motivo por el que muchos conversan sus perfiles en la red social de Zuckerberg). ¿El problema? Utilizarlos permite al sitio de turno acceder a información confidencial.

Para evitarlo, los de Cupertino han anunciado el sistema 'Sign in with Apple', con el que decidir qué datos facilitamos. De hecho, permite emplear direcciones de correo generadas por Apple, en lugar de nuestro mail personal.

Fototecas dignas de enseñar y edición de vídeos

Se acabó lidiar con capturas e imágenes poco atractivas en nuestras consultas a la fototeca de iOS. 'Fotos' se sirve de la inteligencia artificial para disponer las tomas y vídeos (con previsualización) más atractivos del día, mes o año en cuestión. Ideal para atestiguar el crecimiento de nuestra mascota o recordar nuestros últimos cumpleaños de un vistazo.

Respecto a la cámara, se añaden cuantiosas opciones de edición, como regular la distancia de iluminación en el modo 'Retrato'. La mayoría de ellas llegan también (por vez primera) a los vídeos, siendo posible girarlos, recortarlos, ajustar su contraste... Finalmente se introdujo el modo 'High-Key Mono', que promete «fantásticos retratos monocromáticos».

Animojis más personalizados en 'Mensajes'

'Mensajes' recibe fotos y nombres de perfil, que tan sólo se compartirán con nuestros contactos. Por supuesto, podremos seguir utilizando los populares 'Animoji', que ofrecerán más opciones de personalización que nunca: piercings, sombras de ojos, sombreros, gafas... incluso AirPods.

Una vez editado nuestro yo virtual, podremos generar 'stickers' (pegatinas) para emplear en cualquier aplicación o dispositivo, sin importar que no cuente con Face ID.

Compartir 'Archivos' y editar texto, más fácil que nunca

Compartir archivos o ficheros de iCloud Drive se simplifica más que nunca. Además, podremos gestionar aquellos almacenados en tarjetas de memoria SD o lápices USB.

Y si hablamos de redacción y edición de texto, Apple lo facilita con nuevos gestos táctiles: seleccionar una frase, mover el cursor o hacer scroll en un documento es más rápido que nunca. En cuanto al teclado, la opción de arrastrar el dedo entre letras se convierte en nativa ('QuickPath').

Novedades para AirPods, Siri, HomePod y CarPlay

Aquí destacamos la posibilidad de compartir el audio en reproducción con los AirPods de un amigo; una voz más natural para Siri; la distinción de voces en el HomePod y el rediseño de interfaz en CarPlay (más información simultánea en pantalla y soporte para Siri en apps de terceros).

Mejor seguimiento de tu 'Salud'

Amén de nuevas estadísticas automáticas, Apple presentó una herramienta para el seguimiento del ciclo menstrual, con avisos respecto a los días de mayor fertilidad o cuándo está previsto el próximo periodo.

Más rendimiento y privacidad

En términos generales, iOS 13 mejora la velocidad del sistema de reconocimiento facial 'Face ID'; el tamaño de las descargas en el App Store se reduce un 50% y el de las actualizaciones hasta un 60%. En consecuencia, las apps se ejecutan el doble de rápido.

La última novedad reseñable es un mayor control sobre aquellas aplicaciones que utilicen nuestra localización.

Otras novedades de la keynote

La conferencia de Apple también presentó nuevas versiones de tvOS (soporte para varios usuarios, así como mandos de Xbox One y PS4); watchOS (el reloj inteligente recibe una tienda de aplicaciones propia) y macOS (iTunes se divide en tres apps: 'Música', 'Apple TV' y 'Podcasts'.

Los iPad, por su parte, recibirán su propio sistema operativo: iPadOS. Aquí, la compatibilidad con unidades de almacenamiento USB y descargas web aproxima la tableta electrónica a cualquier ordenador portátil.

El último tramo de la keynote se dedicó al hardware, introduciéndose el nuevo equipo y pantalla profesionales de la multinacional: Mac Pro y Pro Display partirán de los 5.999 y 4.999 dólares respectivamente, dadas sus especificaciones de vanguardia.