Los 10 videojuegos más vendidos en España el pasado marzo

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La Asociación Española de Videojuegos (AEVI) ha publicado la lista de videojuegos más vendidos en España en el pasado mes de marzo.
El videojuego 'Sekiro: Shadows Die Twice' para PS4 fue el juego más vendido, seguido de 'Devil May Cry 5' y 'Tom Clancy's The Division 2', ambos también para la sobremesa de Sony. El resto de títulos (por plataformas) pueden consultarse a continuación:
1. SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE (PS4)
2. DEVIL MAY CRY 5 (PS4)
3. TOM CLANCY'S THE DIVISION 2 (PS4)
4. FIFA 19 (PS4)
5. GRAND THEFT AUTO V (PS4)
6. RED DEAD REDEMPTION 2 (PS4)
7. YOSHI'S CRAFTED WORLD (SWITCH)
8. ASSASSIN'S CREED ODYSSEY (PS4)
9. MARIO KART 8 DELUXE (SWITCH)
10. SUPER SMASH BROS. ULTIMATE (SWITCH)
1. SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE
2. DEVIL MAY CRY 5
3. TOM CLANCY'S THE DIVISION 2
4. FIFA 19
5. GRAND THEFT AUTO V
6. RED DEAD REDEMPTION 2
7. ASSASSIN'S CREED ODYSSEY
8. DIRT RALLY 2.0
9. RESIDENT EVIL 2
10. KINGDOM HEARTS III
1. FIFA 19
2. ASSASSIN'S CREED: ROGUE
3. GRAND THEFT AUTO V
4. SEGA MEGA DRIVE ULTIMATE COLLECTION
5. FIFA 18
6. SKYLANDERS TRAP TEAM: STARTER PACK
7. LEGO JURASSIC WORLD
8. LEGO MARVEL'S AVENGERS
9. KINGDOM HEARTS HD 2.5 REMIX
10. FIGHTING EDITION: TEKKEN 6 + TEKKEN TAG TOURNAMENT 2 + SOULCALIBUR V
1. DARKEST DUNGEON
2. LEGO STAR WARS: THE FORCE AWAKENS
3. LEGO MARVEL SUPER HEROES: UNIVERSE IN PERIL
4. WORLD OF FINAL FANTASY
5. LEGO MARVEL'S AVENGERS
6. LEGO JURASSIC WORLD
7. LEGO BATMAN 3: BEYOND GOTHAM
8. CODE: REALIZE: WINTERTIDE MIRACLES
9. MINECRAFT: PLAYSTATION VITA EDITION
10. OPERATION BABEL: NEW TOKYO LEGACY
1. YOSHI'S CRAFTED WORLD
2. MARIO KART 8 DELUXE
3. SUPER SMASH BROS. ULTIMATE
4. NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE
5. MARIO + RABBIDS KINGDOM BATTLE
6. SUPER MARIO PARTY
7. THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD
8. JUST DANCE 2019
9. FIFA 19
10. DIABLO III: ETERNAL COLLECTION
1. YO-KAI WATCH 3
2. ANIMAL CROSSING: NEW LEAF – WELCOME AMIIBO
3. SUPER MARIO 3D LAND
4. KIRBY'S EXTRA EPIC YARN
5. SUPER MARIO MAKER FOR NINTENDO 3DS
6. THE LEGEND OF ZELDA: OCARINA OF TIME 3D
7. LEGO JURASSIC WORLD
8. POKEMON MOON
9. MARIO PARTY: ISLAND TOUR
10. MARIO & LUIGI: BOWSER'S INSIDE STORY + BOWSER JR'S JOURNEY
1. ANIMAL CROSSING: AMIIBO FESTIVAL BUNDLE PACK
2. JUST DANCE 2019
3. LEGO DIMENSIONS: STARTER PACK
4. THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD
5. JUST DANCE 2017
6. SKYLANDERS TRAP TEAM: STARTER PACK
7. CARS 3: DRIVEN TO WIN
8. THE LEGO MOVIE VIDEOGAME
9. SKYLANDERS SUPERCHARGERS: STARTER PACK
10. LEGO JURASSIC WORLD
1. FIFA 19
2. GRAND THEFT AUTO V
3. FIFA 18
4. LEGO DIMENSIONS: STARTER PACK
5. RED DEAD REDEMPTION
6. SKYLANDERS TRAP TEAM: STARTER PACK
7. NBA 2K18
8. LEGO JURASSIC WORLD
9. LEGO MARVEL SUPER HEROES
10. LEGO STAR WARS: THE FORCE AWAKENS
1. DEVIL MAY CRY 5
2. SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE
3. TOM CLANCY'S THE DIVISION 2
4. RED DEAD REDEMPTION 2
5. GRAND THEFT AUTO V
6. FIFA 19
7. ASSASSIN'S CREED ODYSSEY
8. DIRT RALLY 2.0
9. FAR CRY NEW DAWN
10. KINGDOM HEARTS III
1. TOM CLANCY'S RAINBOW SIX SIEGE
2. OVERWATCH
3. DIABLO III: BATTLE CHEST
4. SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE
5. DIABLO III
6. TOM CLANCY'S THE DIVISION 2
7. TOM CLANCY'S THE DIVISION
8. THE SIMS 4
9. COUNTER-STRIKE: GLOBAL OFFENSIVE
10. FAR CRY NEW DAWN
11. DEVIL MAY CRY 5
12. TOTAL WAR: WARHAMMER II
13. STARCRAFT II: LEGACY OF THE VOID
14. WRC 7: FIA WORLD RALLY CHAMPIONSHIP
15. OUTCAST: SECOND CONTACT + NACON PC GM-105 OPTICAL GAMING MOUSE
Los indicadores sobre el mercado de videojuegos en España han sido proporcionados por Games Sales Data (GSD) cubriendo los datos de ventas del día 25 de febrero al 31 de marzo de 2019. GSD es el nuevo panel de referencia, a nivel europeo, para el mercado de videojuegos, liderado por la Federación Europea de Software Interactivo (ISFE).