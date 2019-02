The Division 2 o el colapso de Washington D.C.

Entre los muchos lanzamientos de peso que aguardan las próximas semanas, la secuela de 'The Division' se las promete una de las experiencias multijugador indispensables del nuevo curso. Justo hoy concluyó su beta privada; la más exitosa en la trayectoria de Ubisoft.

Tras establecer su base de operaciones en la Casa Blanca, los usuarios pudieron completar dos misiones principales y cinco secundarias; recorrer las tres nuevas 'Zonas Oscuras'; coquetear con los modos 'Escaramuza' o 'Conflicto' y acometer actividades adicionales en el mundo abierto del juego. De todo ello dejamos cuenta en el gameplay bajo estas líneas, retransmitido en directo a través de nuestro canal de Mixer.

Ambientado siete meses después de la liberación del mortal virus que asoló la ciudad de Nueva York, The Division 2 nos pone las cosas difíciles situándonos en un Washington D. C. desmoronado y en pleno colapso: «El mundo está a punto de derrumbarse y su población se enfrenta a la peor crisis de la historia del ser humano. Como agentes veteranos de The Division, los jugadores son la última esperanza para evitar el completo derrumbe de la sociedad, mientras grupos diferentes de enemigos pugnan por controlar la ciudad».

The Division 2 estará disponible el 15 de marzo para PS4, Xbox One y compatibles.