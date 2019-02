Los 10 videojuegos más vendidos en España el pasado enero FIFA 19 / EA Los simuladores deportivos dominan el listado de AEVI FS GAMER Viernes, 15 febrero 2019, 10:48

La Asociación Española de Videojuegos (AEVI) ha publicado la lista de videojuegos más vendidos en España durante el pasado mes de enero, de acuerdo a los datos de Games Sales Data (GSD).

FIFA 19 para PlayStation 4 fue el juego más vendido, seguido de Red Dead Redemption 2 y Call of Duty: Black Ops 4, ambos también para PS4. A continuación se indican los diez títulos más despachados, a nivel global y por plataformas, sin considerar versiones digitales.

Todas las plataformas

1. FIFA 19 (PS4)

2. RED DEAD REDEMPTION 2 (PS4)

3. CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 (PS4)

4. RESIDENT EVIL 2 (PS4)

5. GRAND THEFT AUTO V (PS4)

6. NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE (SWITCH)

7. MARIO KART 8 DELUXE (SWITCH)

8. SPIDER-MAN (PS4)

9. SUPER SMASH BROS. ULTIMATE (SWITCH)

10. ASSASSIN'S CREED ODYSSEY (PS4)

PS4

1. FIFA 19

2. RED DEAD REDEMPTION 2

3. CALL OF DUTY: BLACK OPS 4

4. RESIDENT EVIL 2

5. GRAND THEFT AUTO V

6. SPIDER-MAN

7. ASSASSIN'S CREED ODYSSEY

10. GOD OF WAR

11. NBA 2K19

12. BATTLEFIELD V

PS3

1. FIFA 19

2. GRAND THEFT AUTO V

3. ASSASSIN'S CREED: ROGUE

4. SEGA MEGA DRIVE ULTIMATE COLLECTION

5. BATTLEFIELD 4

6. LEGO MARVEL'S AVENGERS

7. FIFA 18

8. CALL OF DUTY: BLACK OPS III

9. LEGO JURASSIC WORLD

10. GOD OF WAR COLLECTION

PS VITA

1. GOD OF WAR COLLECTION

2. RESIDENT EVIL: REVELATIONS 2

3. THE RATCHET & CLANK TRILOGY

4. NEED FOR SPEED: MOST WANTED: A CRITERION GAME

5. ASSASSIN'S CREED III: LIBERATION

6. RIDGE RACER

7. LEGO STAR WARS: THE FORCE AWAKENS

8. CALL OF DUTY: BLACK OPS DECLASSIFIED

9. LEGO MARVEL SUPER HEROES: UNIVERSE IN PERIL

10. FIFA 15

Nintendo Switch

1. Nintendo SWITCH

2. NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE

3. MARIO KART 8 DELUXE

4. SUPER SMASH BROS. ULTIMATE

5. FIFA 19

6. JUST DANCE 2019

7. SUPER MARIO ODYSSEY

8. POKÉMON: LET'S GO, PIKACHU!

9. THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD

10. SPLATOON 2

Nintendo 3DS

1. SUPER MARIO 3D LAND

2. ANIMAL CROSSING: NEW LEAF – WELCOME AMIIBO

3. SUPER MARIO MAKER FOR NINTENDO 3DS

4. MARIO KART 7

5. POKEMON MOON

6. LUIGI'S MANSION 2

7. MARIO PARTY: ISLAND TOUR

8. LEGO JURASSIC WORLD

9. THE LEGEND OF ZELDA: OCARINA OF TIME 3D

10. DONKEY KONG COUNTRY RETURNS 3D

Wii U

1. JUST DANCE 2019

2. THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD

3. JUST DANCE 2018

4. SUPER MARIO 3D WORLD

5. PAPER MARIO: COLOR SPLASH

6. LEGO JURASSIC WORLD

7. SKYLANDERS SUPERCHARGERS: STARTER PACK

8. ANIMAL CROSSING: AMIIBO FESTIVAL BUNDLE PACK

9. LEGO STAR WARS: THE FORCE AWAKENS

10. STAR FOX ZERO

Xbox 360

1. FIFA 19

2. GRAND THEFT AUTO V

3. FIFA 18

4. JUST DANCE 2019

5. NBA 2K18

6. LEGO MARVEL SUPER HEROES

7. LEGO DIMENSIONS: STARTER PACK

8. LEGO MARVEL'S AVENGERS

9. LEGO JURASSIC WORLD

10. CARS 3: DRIVEN TO WIN

Xbox One

1. RESIDENT EVIL 2

2. FIFA 19

3. RED DEAD REDEMPTION 2

4. GRAND THEFT AUTO V

5. CALL OF DUTY: BLACK OPS 4

6. ASSASSIN'S CREED ODYSSEY

7. BATTLEFIELD V

8. FORZA HORIZON 4

9. PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS

10. CRASH BANDICOOT N. SANE TRILOGY

Ordenador

1. RESIDENT EVIL 2

2. CALL OF DUTY: BLACK OPS 4

3. TOM CLANCY'S RAINBOW SIX SIEGE

4. THE SIMS 4

5. TOTAL WAR: WARHAMMER II

6. GRAND THEFT AUTO V

7. RISE OF THE TOMB RAIDER

8. BATTLEFLEET GOTHIC: ARMADA II

9. JUST CAUSE 3

10. TOMB RAIDER

Los indicadores sobre el mercado de videojuegos en España han sido proporcionados por Games Sales Data (GSD) cubriendo los datos de ventas del día 31 de diciembre de 2018 al 27 de enero de 2019. GSD es el nuevo panel de referencia, a nivel europeo, para el mercado de videojuegos, liderado por la Federación Europea de Software Interactivo (ISFE).