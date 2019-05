PlayStation Talents presenta sus juegos independientes de 2019 Presentación PlayStation Talents El programa engloba 21 equipos de desarrollo sitos en España y Portugal FS GAMER Miércoles, 8 mayo 2019, 10:09

Sony Interactive Entertainment España (SIE España) ha presentado los proyectos que verán la luz en los próximos meses en PlayStation 4, desarrollados dentro del programa PlayStation Talents, una iniciativa para apoyar la industria del videojuego independiente en nuestro país.

Estos son los títulos que se gestarán durante 2019 en las sedes españolas de PlayStation Talents Games Camp, cuya descripción puede consultarse aquí:

- PlayStation Talents Games Camp Madrid (Factoría Cultural, Vivero de Industrias Creativas): Twogether: Project Indigos (Flaming Llama Games), WindFolk (Fractall Fall) y The Crown of Wu (Trazos, TRT, Red Mountain).

- PlayStation Talents Games Camp L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) (Gornal Activa – Ajuntament de L´Hospitalet): Insomnis (Path Games) y Wukong (A Tale of Games).

- PlayStation Talents Games Camp Valencia (Lanzadera): Dawn Of Fear (Brok3nSite),SKAPP (Bound Games) y Holfraine (Fluxart).

- PlayStation Talents Games Camp Bilbao (Beaz Bizkaia, Espacio Design Kabi): Suicide Corps (Jokoga Interactive) y Syzygy (Pentagonal Studio).

- PlayStation Talents Games Camp Málaga (La Fábrica del videojuego by EVAD): Delirium (Blackgate Studio), Ion Drive (Moonwhale Studio) y Live or Die (Loft Games).

- PlayStation Talents Games Camp Las Palmas de Gran Canaria (SPEGC, Espacio Incube): Jade's Ascension (Papas con Mojo Games).

La presentación también contó con los ganadores de las últimas ediciones de los Premios PlayStation de España y Portugal: los españoles Open House Games, que está trabajando en el PlayStation Games Camp de L'Hospitalet de Llobregat en su juego A Tale of Paper; y los portugueses RedCatPig Studio, con su juego KEO.

Además, se presentaron los juegos: Treasure Rangers (Relevo), Aces of The Multiverse (Xplora/GammeraNest), Summer in Mara (Chibig), Mr Coo (GammeraNest) y Learn Station (UTEC/Voxel), pertenecientes a PlayStation Talents Alianzas.

PlayStation Talents es un programa de apoyo al talento nacional que tiene como objetivo dar soporte a los estudios indies de nuestro país cediéndoles un espacio donde trabajar de forma gratuita, ofrecerles asesoramiento continuo de expertos de PlayStation España (tanto españoles como figuras internacionales de renombre), acceso a kits de desarrollo de PS4, apoyo en materia de comunicación y marketing para promocionar el título de cara a su lanzamiento.