Treasure Rangers, un videojuego vasco para visibilizar el autismo Treasure Rangers Relevo Videogames lo desarrolla en exclusiva para PlayStation 4 FS GAMER Martes, 2 abril 2019, 11:00

Con motivo del Día Mundial del Autismo, Sony Interactive Entertainment ha anunciado el desarrollo de Treasure Rangers, videojuego inclusivo que narra las aventuras de cuatro amigos (uno de ellos con trastorno de espectro del autismo): «Treasure Rangers es un juego que fusiona plataformas y exploración, en el que el jugador tendrá que combinar las habilidades únicas de cada uno de los cuatro personajes para resolver problemas a lo largo de la historia».

El juego esta siendo producido por SIE España dentro de su programa de apoyo al talento local 'PlayStation Talents Alianzas' y como parte de su área de responsabilidad social corporativa, 'Compromiso PlayStation'. El equipo encargado del desarrollo es Relevo, con Jon Cortázar a la cabeza, desarrollador de videojuegos y padre de tres hijos, uno de ellos con autismo. Según palabras de Cortázar: «Treasure Rangers no es el juego del autismo o un juego para personas con autismo, sino un juego en el que uno de los personajes presenta este trastorno y se integra perfectamente tanto en historia como en mecánicas de juego».

Cortázar añade: «Con este proyecto queremos visibilizar el autismo mostrando una representación diferente a la que estamos acostumbrados en otras ramas del entretenimiento, en la que casi siempre suelen mostrarse personas de altas capacidades, aun cuando hay muchos cuadros diferentes de autismo. Por eso en este caso mostramos, dentro de un grupo de amigos, a un niño con autismo, sin comunicación verbal y con dificultades para el procesamiento de los estímulos sensoriales, con el objetivo de favorecer la inclusión y el conocimiento de la amplia variabilidad existente en el autismo. La clave es que este chico es tan importante como cualquier otro de los personajes y es necesario para, trabajando en equipo, resolver los misterios y pruebas que plantea el juego».

Para este proyecto, Sony España cuenta con el respaldo de la Confederación Autismo España, organización de ámbito estatal que representa a 76 entidades de acción social promovidas por familiares de personas con trastorno del espectro del autismo (TEA) que facilitan apoyos y servicios específicos y especializados para personas con este tipo de trastorno y sus familias.

2 de abril, Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo

Hoy, dos de abril, se celebra el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. En España, el movimiento asociativo del autismo pone en marcha, en coordinación con Autismo Europa, una campaña que este año tiene como lema «I ∞ autismo. Una dinámica nueva para el autismo», con el objetivo de promover un acercamiento al autismo desde una mirada diferente, positiva y respetuosa con la diversidad.

En el marco de esta celebración, numerosas asociaciones de todo el mundo ponen en marcha iniciativas para visibilizar a las personas con TEA y conseguir que no se vean excluidas de la sociedad por desconocimiento y falsos prejuicios que acrecientan su aislamiento social y agudizan el problema. Una de estas iniciativas es la llamada 'Light It Up Blue' que consiste en iluminar de azul (el color asociado al autismo) edificios emblemáticos de todo el mundo. Desde 2016, Jon Cortázar ha trasladado la iniciativa a la industria española del videojuego, coordinándose con multitud de estudios de desarrollo para que ese día iluminen sus perfiles sociales, tiñendo de azul las pantallas de sus juegos o proyectos con el hashtag «#ShotInBlue», y con «#LIUB» para dar así difusión y amplificación a la acción a nivel internacional.

Treasure Rangers está siendo desarrollado en exclusiva para PlayStation 4 y verá la luz a finales de año.