Microsoft ofrece las mayores rebajas en juegos para Xbox One Forza Horizon 3 / Microsoft «Ultimate Game Sale» tendrá lugar hasta el 30 de julio SARA BORONDO Martes, 24 julio 2018, 15:20

Larry Hryb «Major Nelson», director de programación de Xbox Live y, a efectos prácticos, portavoz y rostro de la consola de Microsoft ha afirmado en su blog «Xbox Live´s Major Nelson» que las rebajas de Xbox One que Microsoft está ofertando hasta el 30 de julio son «las más grandes de nuestra historia, con cientos de ofertas fantásticas de juegos selectos de Xbox, consolas y accesorios».

Esto incluye un ahorro de hasta el 65% en más de 700 juegos de Xbox, al que se puede sumar un 10% adicional para los usuarios que estén suscritos al servicio Gold. También están rebajados el Router Linksys para Xbox, ciertas consolas Xbox o auriculares de Turtle Beach así como la suscripción de tres meses a Xbox Game Pass (que permite jugar a más de 100 juegos) por diez euros y tres meses de Xbox Live Gold por 7,99€.

El listado de los juegos incluidos en la oferta y el tipo de descuento se puede consultar en el blog de Major Nelson. Entre ellos destacan los descuentos de hasta el 70% en grandes títulos, aunque también los hay del 20%. Esto deja más asequibles juegos superventas de los últimos años (en orden de descuento decreciente) como Forza Horizon 3 (39,24€), Just Cause 3 XL Edition (13,50€), Tomb Raider: Definitive Edition (9€), Battlefield 1 Revolution (19,80€), NBA 2K18 (28€), FIFA 18 (23,10€), Gears of War 4 (19,99€), Los Sims 4 (25€), Assassin's Creed Origins (41,99€), Dishonored 2 (23,99€), Fallout 4 (17,99€), Fortnite Pack de Fundadores Estándar (23,99€), Quantum Break (9,24€), Wolfenstein II: The New Colossus (35€), The Witcher 3: Wild Hunt -Game of the Year Edition (25€), Call of Duty WWII (41,99€), Far Cry 5 (52,49€), PES 2018 (22,49€), Cuphead (15,99€) o Dragon Ball FighterZ (55,99€).